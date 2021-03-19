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За оскорбление сотрудника милиции задержан житель Белыничей
19.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ декабре прошлого года мужчина оставил оскорбительный комментарий под фотографией бойца ОМОН в деструктивном телеграм-канале. На негативный пост решился в надежде на анонимность.
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В декабре прошлого года мужчина оставил оскорбительный комментарий под фотографией бойца ОМОН в деструктивном телеграм-канале. На негативный пост решился в...
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