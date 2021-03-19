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Редактора Hrodna.life оштрафовали на 425 базовых за материалы телеграм-канала, который нельзя называть

19.03.2021 18:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Главного редактора Hrodna.life Алексея Шоту оштрафовали на 425 базовых величин. Такое решение 19 марта принял суд Ленинского района Гродно. Кроме того, конфискован ранее изъятый ноутбук, сообщает Hrodna.life.


Фото: TUT.BY

Судья Наталья Козел зачитала два протокола об административном правонарушении. Согласно обоим, Алексей (как физическое лицо и юридическое лицо) разместил три материала за апрель и июнь 2020 года, которые содержали ссылки или логотип Telegram-канала, признанного экстремистским.

Алексей Шота вину не признал.

Когда материалы публиковались, Telegram-канал не был признан экстремистским, уточнил Алексей Шота в своих показаниях. После признания Telegram-канала экстремистским на сайте удалили все упоминания, которые смогли найти. Сознательного, целенаправленного и умышленного распространения экстремистских материалов не было, отметил он. Материалы Telegram-канала использовались в качестве фотоиллюстрации. Размещать их могли только с помощью уже изъятого во время осмотра ноутбука. Его признали вещественным доказательством.

Защита также указывала на то, что Шота не имел прямого умысла на хранение, распространение и создание информации, которая включена в список экстремистской, и удалил все материалы, которые смог найти. Кроме того, их разместили до того, как канал признали экстремистским. Защитник обратил внимание на формулировки в протоколах: в ст. 17.11 КоАП речь идет о распространении продукции, а не информации. Адвокат считает, что дело по данной статье нужно прекратить.

Судья вынесла решение: штраф в 400 базовых величин (11 600 рублей) как представителю организации и 25 базовых величин (725 рублей) — как физическому лицу. Изъятый ноутбук конфисковали.

Алексей Шота намерен обжаловать решение суда. На работу Hrodna.life штраф не повлияет, отметили в редакции.

Редактора городского интернет-портала Hrodna.life Алексея Шоту начали судить 16 марта по ч. 2 ст. 17.11 КоАП (Распространение информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов).

29 января в редакции портала провели осмотр, в ходе которого изъяли технику, изданные редакцией календари и журналы. Осмотр провели без сотрудников редакции в присутствии омоновцев.

 
Теги: Гродно
 
 
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