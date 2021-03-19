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Редактора Hrodna.life оштрафовали на 425 базовых за материалы телеграм-канала, который нельзя называть
19.03.2021 18:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Главного редактора Hrodna.life Алексея Шоту оштрафовали на 425 базовых величин. Такое решение 19 марта принял суд Ленинского района Гродно. Кроме того, конфискован ранее изъятый ноутбук,
Судья Наталья Козел зачитала два протокола об административном правонарушении. Согласно обоим, Алексей (как физическое лицо и юридическое лицо) разместил три материала за апрель и июнь 2020 года, которые содержали ссылки или логотип Telegram-канала, признанного экстремистским.
Алексей Шота вину не признал.
Когда материалы публиковались, Telegram-канал не был признан экстремистским, уточнил Алексей Шота в своих показаниях. После признания Telegram-канала экстремистским на сайте удалили все упоминания, которые смогли найти. Сознательного, целенаправленного и умышленного распространения экстремистских материалов не было, отметил он. Материалы Telegram-канала использовались в качестве фотоиллюстрации. Размещать их могли только с помощью уже изъятого во время осмотра ноутбука. Его признали вещественным доказательством.
Защита также указывала на то, что Шота не имел прямого умысла на хранение, распространение и создание информации, которая включена в список экстремистской, и удалил все материалы, которые смог найти. Кроме того, их разместили до того, как канал признали экстремистским. Защитник обратил внимание на формулировки в протоколах: в ст. 17.11 КоАП речь идет о распространении продукции, а не информации. Адвокат считает, что дело по данной статье нужно прекратить.
Судья вынесла решение: штраф в 400 базовых величин (11 600 рублей) как представителю организации и 25 базовых величин (725 рублей) — как физическому лицу. Изъятый ноутбук конфисковали.
Алексей Шота намерен обжаловать решение суда. На работу Hrodna.life штраф не повлияет, отметили в редакции.
Редактора городского интернет-портала Hrodna.life Алексея Шоту
29 января в редакции портала провели осмотр, в ходе которого изъяли технику, изданные редакцией календари и журналы. Осмотр провели без сотрудников редакции в присутствии омоновцев.
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Редактора Hrodna.life оштрафовали на 425 базовых за материалы телеграм-канала, который нельзя называть
Алексей Шота вину не признал и собирается обжаловать приговор.
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