Журналист купил в Киеве книги коллег, прилетел с ними в Минск и оказался в суде

Источник материала: Tut.by

В суде Октябрьского района Минска начали разбирать дело журналиста Романа Васюковича. В декабре 2020-го, когда он возвращался в Минск из командировки в Киеве, с собой у него было две книги «Белорусский Донбасс». По информации БАЖ , экспертиза показала, что книги содержат «признаки проявления экстремизма». В итоге на Романа составили протокол по ч. 1 ст. 17.11 КоАП (Распространение, изготовление, хранение, перевозка информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности) и сейчас судят.



Роман Васюкович. Фото: currenttime.tv

Изначально заседание было назначено на прошлую пятницу. Однако ближе к началу процесса Роману вручили повестку с просьбой явиться 19 марта. Сегодня, как и семь дней назад, поддержать его пришли знакомые. Среди них один — из авторов "Белорусского Донбасса" Игорь Ильяш. Книгу он написал в соавторстве с журналисткой «Белсата» Екатериной Андреевой, которая сейчас находится в СИЗО. Это, отмечает БАЖ, журналистское исследование о белорусах на войне, роли спецслужб, а также о том, как данный конфликт повлиял на нашу страну. Книга была издана в прошлом году в одном из украинских изданий.

По словам Антона Гашинского, адвоката Романа, суд «по признанию книги экстремистской» пройдет 26 марта. На данный момент в республиканском списке экстремистских материалов книга отсутствует.

— Если суд и сегодня перенесут, я больше сюда не приду, — шутит Игорь Ильяш, обращаясь к Роману.

— Это же твоя книжка, — подыгрывает журналист, но процесс все-таки начинается.

Дело ведет судья Александр Руденко. В материалах написано, что 11 декабря Роман возвращался на самолете из Киева в Минск. Во время таможенного контроля в его вещах было обнаружено две книги «Белорусский Донбасс». Согласно экспертному заключению от 25 января, данная литература содержит признаки проявления экстремизма.

— В действиях Васюковича усматривается хранение и перевозка с целью распространения информационной продукции, — зачитал судья.

Роман с протоколом не согласился. По его словам, эти книги он купил в обычном украинском магазине. Увидел, говорит, на стенде с белорусской литературой «томик» с фамилиями знакомых авторов и решил приобрести. Одну себе, вторую авторам в подарок. Распространять их не собирался.

— У автора не было своей книги? — чуть позже уточнил судья.

— Они не продаются в Беларуси. Решил, что это будет подарок им к Новому году.

— Как вы перевозили книги? — поинтересовался у журналиста адвокат.

— Книги лежали в обычной сумке, я их не прятал. Они были в целлофановой обертке, как и продаются книги.

— Содержание их вам известно?

— Нет, я их не читал.

По мнению адвоката Антона Гашинского, оснований, чтобы привлечь Романа по ч. 1. ст. 17.11 КоАП, нет. Среди аргументов защиты — у Васюковича не было прямого умысла для совершения данного правонарушения. С самого начала, отмечает адвокат, журналист не скрывал, почему и зачем решил купить эти книги, а также о том, что он не знал об «экстремистской направленности данных предметов».

— Он их не читал, — говорит Антон Гашинский.

Кроме того, продолжает защитник, в действиях Васюковича отсутствует цель распространения такой продукции. Как доказательство, говорит он, наличие у журналиста всего двух экземпляров. Причем один из них Роман хотел подарить автору.

— Очевидно, что передача книги автору не может расцениваться как распространение, — говорит Антон Гашинский. — Информация о том, что он хотел кому-то передать свой (второй) экземпляр в материалах дела отсутствует.

Для вынесения решения по делу судья Александр Руденко взял непродолжительную паузу. А позже сообщил: возвратить дело в Минский УВД на транспорте для устранения недостатков.

— Что это значит? — удивился Роман, когда закончился процесс.

— Видимо, через неделю придется снова прийти в суд, — пошутил кто-то из присутствующих.