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В Городокском районе присоединились к акции "Приди и поклонись. Живая дорога памяти"
19.03.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
На территории мемориального комплекса "Пантеон памяти" в урочище Воробьевы Горы Городокского района состоялся митинг-реквием. До Великой Отечественной войны это было излюбленное место отдыха местных жителей, а в период оккупации захватчики проводили здесь кровавые расправы. Только с августа по октябрь 1941 каратели расстреляли сотни евреев, спастись удалось единицам. За время оккупации Городокского района фашисты расстреляли и сожгли заживо 8 тысяч человек. Сегодня память погибших почтили минутой молчания.
Владимир Терентьев, председатель Витебского областного Совета депутатов: "Правильно, что мы приводим в порядок наши мемориалы. Вспоминаем эти страшные страницы во многом и для того, чтобы эти страшные эпизоды нашей истории больше не повторились".
В годы Великой Отечественной в Городокском районе захватчики частично или полностью уничтожили более 300 деревень. Землю из каждой деревни соберут в специальную капсулу и заложат на территории мемориала "Пантеон памяти".
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На территории мемориального комплекса "Пантеон памяти" в урочище Воробьевы Горы Городокского района состоялся митинг-реквием. До Великой Отечественной войны это...
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