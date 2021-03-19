Качество и возврат товаров: на что белорусы жалуются в МАРТ?

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 мар – Sputnik. В минувшем году в Министерство антимонопольного регулирования и торговли, а также местные исполкомы поступило 9707 обращений граждан (в 2019-м – 10908), связанных с нарушением прав потребителей, сообщила пресс-служба ведомства.

Больше всего обращений рассмотрено Минским горисполкомом и администрациями районов столицы (39% от общего количества). Исполкомы Брестской области рассмотрели 17%, Могилевской – 12%, Минской – 11%, самим МАРТ – 10%, остальными – менее 8% обращений.

При этом структура обращений на протяжении последних нескольких лет существенно не меняется. Чаще всего люди недовольны качеством предоставляемых услуг – 64%. О проблемах в области розничной торговли, в том числе посредством интернет-магазинов, заявили 34% обратившихся граждан.

В досудебном порядке потребителям было возмещено материального ущерба на сумму 813,23 тысячи рублей (рост на 12% к 2019 году).

По неразрешенным в досудебном порядке вопросам исполкомами в течение года было подано в суд 175 исков о защите прав потребителей (в 2019 году – 214).

Было составлено 460 протоколов об административных правонарушениях, вынесено 283 предписания о прекращении нарушений прав потребителей.

Жалобы в основном касались продажи товаров ненадлежащего качества и невозможности возврата такой покупки. Обращались люди и по поводу предоставления недостоверной информации о товарах, отсутствия возможности выбрать форму оплаты за заказы в интернет-магазине.

"Немало было жалоб на нарушение сроков и порядка возврата денежных средств в связи с отказом (отменой) туристических туров", – сообщили в МАРТ.

Ведомство обращает внимание: если товар заказывается и приобретается через социальные сети, и отправителями являются физические лица, на приобретенные у них предметы правила о защите прав потребителей не распространяются. В таких случаях возникшие споры могут разрешаться только в суде.

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