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Молодые банкиры Goldman Sachs пожаловались на 95-часовую рабочую неделю

19.03.2021 19:07 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 мар – Sputnik. Группа младших аналитиков одного из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs во время внутреннего опроса пожаловались на изнурительные условия труда и жестокое обращение на рабочем месте, пишет ВВС.

© Sputnik / Виктор Толочко
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В банке провели опрос, в ходе которого поговорили с 13 сотрудниками. Он показал, что младшие аналитики в среднем работают 95 часов в неделю и спят по пять часов в сутки. Они отметили, что могут уволиться, если их изнурительные условия труда не улучшатся.

Все респонденты заявили, что работа негативно повлияла на их отношения с друзьями и семьей, а 77% заявили, что стали жертвами жестокого обращения на рабочем месте.

Опрос дает редкую возможность взглянуть на жесткую культуру работы ведущих фирм Уолл-стрит, где молодые аналитики вынуждены бороться за хорошо оплачиваемую работу и возможность построить карьеру.

"Я прошел через приемную семью, и это, возможно, хуже", – сказал один из респондентов.

Больше 80% опрошенных пожаловались на "чрезмерный контроль или микроменеджмент", а 17% заявили, что они сталкивались с криком и руганью.

Руководству порекомендовали ограничить рабочую неделю сотрудников 80-ю часами, не загружать их в субботу или после 21:00 в пятницу.

Издание Financial Times пишет, что руководство банка уже рассматривает эти рекомендации. Там предложили ограничить рабочую неделю 80 часами, планировать встречи с клиентами с неделей времени на подготовку и соблюдать политику компании, которая подразумевает, что сотрудники не должны работать с  вечера пятницы до утра воскресенья.

 
Теги: Минск
 
 
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Все респонденты заявили, что работа негативно повлияла на их отношения с друзьями и семьей, а 77% заявили, что стали жертвами жестокого обращения на рабочем месте.
 
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