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«Слышат смех в камере - отключают тепло». Задержанная за чтение Купалы в электричке пенсионерка о сутках на Окрестина
19.03.2021 19:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
После 15 суток административного ареста на свободу вышла Раиса Алецкая — одна из пенсионерок, задержанных в начале марта за чтение книг белорусских писателей. Женщина
Как говорит Раиса Алецкая, с тех пор, как отбывали наказание Елена Левченко и Ольга Хижинкова, на Окрестина мало что изменилось.
— О каком уважении можно говорить, когда мы все могли спать только на полу — матрацов не дают, а на голой железной решетке спать просто опасно, тем более женщине.
Женщина говорит, что в камере охранники часто отключали отопление.
— Услышали смех в камере: «Так вам весело?» — и отключают тепло. Вывели на поверку в коридор, девушка в сторону посмотрела, ей сразу идет команда: «…бло провернула». И такое отношение там не исключение, а норма, — говорит Раиса Алецкая.
По ее словам, женщин из их камеры ни разу не водили в душ и только один раз вывели на прогулку.
Средств гигиены там не хватает, а попадают они через редкие передачи. С теми, кому передачи не доходят, необходимым делятся другие арестантки.
— Авторучки забирают, карандаши не выдают, мы писем написать не можем, нам писем почему-то нет, якобы нам не пишут. Сидели в полной изоляции.
Пенсионерка рассказывает, что ее камера № 15 на третьем этаже ЦИП рассчитана на двух человек, но в ней одновременно находились от 4-х до 7-ми задержанных. Так как на железных кроватях спать было невозможно, укладывались все на полу.
— Трое устраиваются под кроватью поперек камеры, хорошо, что пол деревянный, если постелить какую-нибудь одежду, лежать можно. Голова под кроватью, а ноги под столом. Другие устраиваются кто где — около умывальника, у двери. Чтобы не тянуло сквозняком, затыкали щель под дверью тряпками.
В камере были все политические. Например, девушка из Лошицы, которая вывесила на балконе бело-красно-белый флаг, художник Лиза Гончарова, женщина 52-х лет, задержанная за наклейку с Погоней.
Раисе Алецкой 60 лет. За пятнадцать суток на Окрестина женщина должна теперь заплатить 220 рублей за питание, — это приблизительно половина ее пенсии.
— Вот такая «награда» от государства За 37 лет рабочего стажа, за то что родила и вырастила троих детей, имею внуков, меня кидают на полмесяца в кутузку без матраца и еще требуют заплатить. А все почему? Потому что читала в электричке книжку Янки Купалы.
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«Слышат смех в камере - отключают тепло». Задержанная за чтение Купалы в электричке пенсионерка о сутках на Окрестина
Как говорит Раиса Алецкая, с тех пор, как отбывали наказание Елена Левченко и Ольга Хижинкова, на Окрестина мало что изменилось.
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