«Слышат смех в камере - отключают тепло». Задержанная за чтение Купалы в электричке пенсионерка о сутках на Окрестина

Источник материала: Tut.by

После 15 суток административного ареста на свободу вышла Раиса Алецкая — одна из пенсионерок, задержанных в начале марта за чтение книг белорусских писателей. Женщина рассказала «Радыё Свабода» , в каких условиях отбывала на Окрестина определенное судом наказание.



Фото: TUT.BY

Как говорит Раиса Алецкая, с тех пор, как отбывали наказание Елена Левченко и Ольга Хижинкова, на Окрестина мало что изменилось.

— О каком уважении можно говорить, когда мы все могли спать только на полу — матрацов не дают, а на голой железной решетке спать просто опасно, тем более женщине.

Женщина говорит, что в камере охранники часто отключали отопление.

— Услышали смех в камере: «Так вам весело?» — и отключают тепло. Вывели на поверку в коридор, девушка в сторону посмотрела, ей сразу идет команда: «…бло провернула». И такое отношение там не исключение, а норма, — говорит Раиса Алецкая.

По ее словам, женщин из их камеры ни разу не водили в душ и только один раз вывели на прогулку.

Средств гигиены там не хватает, а попадают они через редкие передачи. С теми, кому передачи не доходят, необходимым делятся другие арестантки.

— Авторучки забирают, карандаши не выдают, мы писем написать не можем, нам писем почему-то нет, якобы нам не пишут. Сидели в полной изоляции.

Пенсионерка рассказывает, что ее камера № 15 на третьем этаже ЦИП рассчитана на двух человек, но в ней одновременно находились от 4-х до 7-ми задержанных. Так как на железных кроватях спать было невозможно, укладывались все на полу.

— Трое устраиваются под кроватью поперек камеры, хорошо, что пол деревянный, если постелить какую-нибудь одежду, лежать можно. Голова под кроватью, а ноги под столом. Другие устраиваются кто где — около умывальника, у двери. Чтобы не тянуло сквозняком, затыкали щель под дверью тряпками.

В камере были все политические. Например, девушка из Лошицы, которая вывесила на балконе бело-красно-белый флаг, художник Лиза Гончарова, женщина 52-х лет, задержанная за наклейку с Погоней.

Раисе Алецкой 60 лет. За пятнадцать суток на Окрестина женщина должна теперь заплатить 220 рублей за питание, — это приблизительно половина ее пенсии.

— Вот такая «награда» от государства За 37 лет рабочего стажа, за то что родила и вырастила троих детей, имею внуков, меня кидают на полмесяца в кутузку без матраца и еще требуют заплатить. А все почему? Потому что читала в электричке книжку Янки Купалы.