Жительницу Новой Боровой оштрафовали за крик «Жыве Беларусь» из окна квартиры

Источник материала: Tut.by

Жительницу Новой Боровой осудили за крики «Жыве Беларусь» из окон квартиры. Наказание — штраф 30 базовых (870 рублей), сообщает телеграм-канал «Вясна» назiрае» лишенного регистрации правозащитного центра.

На жительницу квартала Татьяну Загорец составили протокол по 24.23 (бывшая 23.34) КоАП. Там сказано, что она 7 марта «в 21.03, высунувшись из окна, выкрикивала „Жыве Беларусь“ с открытого окна дома». Квартира Татьяны находится на восьмом этаже. В РУВД это расценили как несанкционированное пикетирование.

Сама Татьяна утверждает, что в это время ее не было в квартире. Судья Минского района Новикова поинтересовалась, почему в таком случае протокол составили именно на нее. Загорец высказала догадку: это может быть связано с тем, что раньше ей присылали предупреждение от милиции из-за снежинок на окне.

Свидетель-милиционер в рапорте указал три квартиры, из окон которых выкрикивались лозунги.

Жительницу Новой Боровой оштрафовали на 870 рублей (30 базовых). Татьяна — мама троих несовершеннолетних детей.