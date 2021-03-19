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Всеволод Янчевский: IT-сектор втрое эффективнее других отраслей Беларуси
19.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПолномочия Парка высоких технологий расширили. Администрацию белорусского технологического хаба наделили функцией контроля за финансовыми операциями в сфере токенов и криптовалют. Это предусмотрено декретом № 1 и указом № 111, которые подписал Президент. Документы направлены на предотвращение легализации преступных доходов, недопущение финансирования терроризма и исключение предпосылок к различному роду криминальной деятельности.
В мире цифровые деньги уже принимают в качестве дополнительного платежного средства. В некоторых странах можно рассчитаться, например, за коммуналку. У нас деньги, которые нельзя потрогать, пока не приобрели такой статус и популярность, но понимая потенциал, мы хотим, чтобы этот процесс развивался без нарушений. И только во благо.
Ксения Лебедева побеседовала с директором Парка высоких технологий о контроле за криптобиржами, цифровизации и налогах.
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Полномочия Парка высоких технологий расширили. Администрацию белорусского технологического хаба наделили функцией контроля за финансовыми операциями в сфере...
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