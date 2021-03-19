Источник материала: БT

Развитие бизнеса на современном этапе

Модернизация должна быть точечной

Людей волнуют доходы и безопасность

Важно мнение каждого

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Услышать всех и постараться найти баланс. Гендиректор "Марко" Николай Мартынов о Конституции В работе по обновлению Конституции важно мнение каждого. Это и региональный срез, и профессиональный. В комиссии представлены госорганы, общественные объединения,...

В работе по обновлению Конституции важно мнение каждого. Это и региональный срез, и профессиональный. В комиссии представлены госорганы, общественные объединения, юристы, производственники. Всего 36 человек. И у каждого свои идеи, которые готовы отстаивать.о главном в Основном законе.Слова бизнеса в большой работе по модернизации Конституции. Что нужно оставить неизменным, а какие корректировки важны с учетом современных реалий. Говорим с теми, кто в комиссии.Николай Мартынов про обувь знает все. Создать пару - дело непростое. Здесь и мировые тренды, и качество сырья, и запросы своего покупателя, что нужно именно ему. Так и Основной закон. Да, зарубежный опыт, конечно, важен. Но пишем же его для себя. И здесь труд коллективный только на пользу.Турбулентность общественно-политической жизни в прошлом году, конечно, учитывают. В комиссии, которая будет предлагать, спорить, отстаивать, не только юристы. Сухой букве закона нужен жизненный и профессиональный опыт того же крупного бизнеса.На прочность проверяет бизнес и пандемия. Сохранить коллектив и вернуть экспортные позиции на том же российском рынке удалось. В бизнесе Мартынов не первый год и видит, как работает гарантированное Конституцией равенство всех форм собственности.Модернизация Основного закона должна быть точечной, уверен бизнесмен. Все основные положения работают и сейчас эффективно, они важны, поэтому должны быть сохранены. А где нужен и новый взгляд.В своем большом производственном коллективе Николай Мартынов также готов обсуждать новации Конституции. Вместе с глобальными вопросами общественной жизни людей, говорит, волнуют и свои, житейские, которые, впрочем, переплетаются.Баланс интересов представят уже к августу. А после документ еще детально обсудят на местах, чтобы разъяснить, что и для чего предлагается закрепить Основным законом.