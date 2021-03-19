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Услышать всех и постараться найти баланс. Гендиректор "Марко" Николай Мартынов о Конституции
19.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ работе по обновлению Конституции важно мнение каждого. Это и региональный срез, и профессиональный. В комиссии представлены госорганы, общественные объединения, юристы, производственники. Всего 36 человек. И у каждого свои идеи, которые готовы отстаивать. Светлана Лукьянюк о главном в Основном законе.
Слова бизнеса в большой работе по модернизации Конституции. Что нужно оставить неизменным, а какие корректировки важны с учетом современных реалий. Говорим с теми, кто в комиссии.
Николай Мартынов про обувь знает все. Создать пару - дело непростое. Здесь и мировые тренды, и качество сырья, и запросы своего покупателя, что нужно именно ему. Так и Основной закон. Да, зарубежный опыт, конечно, важен. Но пишем же его для себя. И здесь труд коллективный только на пользу.
Николай Мартынов, гендиректор ООО "Управляющая компания холдинга "Белорусская кожевенно-обувная компания "Марко", заслуженный работник промышленности Беларуси: "Думаю, актуальность созрела нового нашего Основного закона - это учесть мнения всех, услышать всех и постараться найти баланс. Я считаю, что модернизацию этого закона нужно сделать и учесть новое. Мы не стоим на месте, мы развиваемся и их нужно. И даже с учетом услышать улицу. И сделать такой закон, который бы устраивал основную массу. И чтобы улица тоже понимала, что она должна жить по законам этого государства".
Турбулентность общественно-политической жизни в прошлом году, конечно, учитывают. В комиссии, которая будет предлагать, спорить, отстаивать, не только юристы. Сухой букве закона нужен жизненный и профессиональный опыт того же крупного бизнеса.
Николай Мартынов, гендиректор ООО "Управляющая компания холдинга "Белорусская кожевенно-обувная компания "Марко", заслуженный работник промышленности Беларуси: "Хаос не только нам мешает жить, он мешает экономике и тем, кто занимается производством. И не дай бог нас бы захлестнула волна забастовок, то мы на день, на два, на неделю останавливаемся, то мы теряем контракты полугодовые, а то и годовые. Свято место пусто не бывает, оно всегда заполняется кем-то".
Развитие бизнеса на современном этапе
На прочность проверяет бизнес и пандемия. Сохранить коллектив и вернуть экспортные позиции на том же российском рынке удалось. В бизнесе Мартынов не первый год и видит, как работает гарантированное Конституцией равенство всех форм собственности.
Николай Мартынов, гендиректор ООО "Управляющая компания холдинга "Белорусская кожевенно-обувная компания "Марко", заслуженный работник промышленности Беларуси: "Отношение к бизнесу частному изменилось в корне. Мало кто скажет, что есть различие между государственной и частной формой собственности. 10-15 лет назад немножко было по-другому. Что касается в целом государства, мы видим по Минску, областные, районные на сегодняшний день мало чем отличаются от европейских малых городов".
Модернизация должна быть точечнойМодернизация Основного закона должна быть точечной, уверен бизнесмен. Все основные положения работают и сейчас эффективно, они важны, поэтому должны быть сохранены. А где нужен и новый взгляд.
Николай Мартынов, гендиректор ООО "Управляющая компания холдинга "Белорусская кожевенно-обувная компания "Марко", заслуженный работник промышленности Беларуси: "Незыблемым - это президентская республика должна быть. Ни в коем случае не парламентская, не смешанная. Потому что эта уличная демократия может привести к тому, что государство потеряет свою самостоятельность. Добавить нужно конституционный статус Всебелорусскому народному собранию. И оно должно быть не только определяющим планы на пятилетку, но и контролирующим, как это выполняется. Вот эти избранники из регионов должны нести ответственность, не только приехать послушать, но и контролировать исполнительную власть и даже законодательную власть".
Людей волнуют доходы и безопасностьВ своем большом производственном коллективе Николай Мартынов также готов обсуждать новации Конституции. Вместе с глобальными вопросами общественной жизни людей, говорит, волнуют и свои, житейские, которые, впрочем, переплетаются.
Николай Мартынов, гендиректор ООО "Управляющая компания холдинга "Белорусская кожевенно-обувная компания "Марко", заслуженный работник промышленности Беларуси: "Зарплата, стабильность этой зарплаты и их касается наша безопасность. Чтобы они могли не только на работу и с работы, но и выходной день провести спокойно. Есть закон большинства и его нужно выполнять, его диктовать нужно не на улице, а сесть за стол переговоров. Сегодня много площадок, через которые можно подать свои предложения и их отстаивать".
Важно мнение каждогоБаланс интересов представят уже к августу. А после документ еще детально обсудят на местах, чтобы разъяснить, что и для чего предлагается закрепить Основным законом.
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В работе по обновлению Конституции важно мнение каждого. Это и региональный срез, и профессиональный. В комиссии представлены госорганы, общественные объединения,...
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