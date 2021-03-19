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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Каким будет Основной закон, обсуждают ведущие медиаэксперты страны и гости "Клуба редакторов" Белорусы продолжают сами писать свою историю. Идет работа над проектом новой Конституции. Каким будет Основной закон, и что за подводные камни таятся в некоторых...

Белорусы продолжают сами писать свою историю. Идет работа над проектом новой Конституции. Каким будет Основной закон, и что за подводные камни таятся в некоторых предложениях? Тему обсуждают ведущие медиаэксперты страны и гости "Клуба редакторов". Подробно разберем и недавно опубликованный в интернете готовый проект Конституции от оппозиции. Что он из себя представляет при ближайшем рассмотрении, и почему специалисты улавливают нотки той самой нашумевшей программы, которую активисты спешно вычищали из глобальной паутины еще в конце августа? Так какие они - их истинные цели и мотивы?А также за что пришлось извиняться изданию The Washington Post, и что происходит между официальным Вашингтоном и Москвой? Все подробности всразу после