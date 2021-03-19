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Эксперт о том, как Польша переписывает историю Второй мировой войны
19.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНаша западная соседка вместо того, чтобы чтить память героев, занялась откровенным ревизионизмом "пересмотром" исторической правды. В стране не стали отмечать годовщину освобождения Варшавы. Польские власти требуют от Москвы репарации, рассказывая про "неправильное освобождение" страны - обвиняют СССР в развязывании Второй мировой войны. О том, как в Польше происходит подмена понятий и переписывание истории нашему телеканалу рассказал известный польский политолог Томаш Янковский.
Томаш Янковский, политолог (Польша): "Официальная политика нашего государства сделана так, что этой годовщины нет, а если есть эта годовщина, то это просто начало новой оккупации. И я, к сожалению, это могу увидеть в нашей политике, что такой есть путь, чтобы поляки думали, что русский - просто враг. Уже в школах некоторые говорят, что это не было освобождение, а просто новая оккупация. Конечно, мы не может так говорить, потому что, если бы не было Красной армии в Польше, просто поляков тоже бы не было. Между Польшей и Россией был договор, чтобы сохранить все памятники и кладбища. Конечно, с кладбищами все хорошо. Но памятники, с памятниками были проблемы. Например, советских генералов или тоже солдат, даже с памятниками польских, если с советскими солдатами, их тоже разбирали. И есть так, что это, конечно, против этого договора, а никто договора нового не сделал".
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Наша западная соседка вместо того, чтобы чтить память героев, занялась откровенным ревизионизмом "пересмотром" исторической правды. В стране не стали отмечать...
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