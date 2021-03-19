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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эксперт о том, как Польша переписывает историю Второй мировой войны Наша западная соседка вместо того, чтобы чтить память героев, занялась откровенным ревизионизмом "пересмотром" исторической правды. В стране не стали отмечать...

Наша западная соседка вместо того, чтобы чтить память героев, занялась откровенным ревизионизмом "пересмотром" исторической правды. В стране не стали отмечать годовщину освобождения Варшавы. Польские власти требуют от Москвы репарации, рассказывая про "неправильное освобождение" страны - обвиняют СССР в развязывании Второй мировой войны. О том, как в Польше происходит подмена понятий и переписывание истории нашему телеканалу рассказал известный польский политолог Томаш Янковский.