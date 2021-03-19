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Беларусь охватила патриотическая акция "Приди и поклонись. Живая дорога памяти"
19.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ эти дни в Беларуси вспоминают жертв нацизма. Всю страну охватила патриотическая акция "Приди и поклонись. Живая дорога памяти". К памятникам и обелискам несут цветы и зажигают свечи. С каждым годом становится все меньше живых свидетелей той войны. Но вместе с тем приходит и более глубокое осознание смысла той трагедии и той Победы. Мы помним великий подвиг нашего народа. Они умирали ради нас. И священный долг каждого - быть достойными потомками наших дедов и прадедов, сохранить историческую правду и передать ее будущим поколениям.
Михаилу Демидкову было 10 лет, когда немцы оторвали его от семьи и бросили в лагерь смерти "Озаричи". Сколько дней он там пробыл, говорит, вспомнить сложно. Казалось, целую вечность, настолько было тяжело. Чтобы не околеть на земле, ребенок спал на трупах, а их было целое море. И даже спустя 77 лет вспоминать об ужасах без слез просто не может. Вернувшись к родным, сам того не зная, заразил двух сестер тифом. Обе девочки вскоре скончались.
В Озаричах вспоминают узников, погибших 77 лет назадКаждый год 20 марта в любую погоду Михаил Федорович спешит к тому самому месту, где 77 лет назад были спасены узники концлагеря. Почтить память погибших и, конечно, возложить цветы к высотному мемориалу. Сегодня вместе с ним здесь сотни людей из разных регионов страны, а также зарубежья.
Николай Межохин, узник концлагеря Озаричи: "Мама умерла в лагере, бабушка, дедушка остался. Сейчас молодые говорят: вот вам, старикам, лишь бы не было войны. А ведь если не будет войны, то будет все. А будет война - не будет ничего".
Алеся Богданова, жительница г. Калинковичи: "Я считаю, что это намоленое место. Здесь должны собираться ежегодно молодые люди. Обязательно принимать участие в таких мероприятиях. Гордость за нашу страну, за наших людей, которые сражались, боролись, умирали, чтобы дать нам возможность жить и развиваться".
Чтобы память о трагедии не забывалась, кроме мемориального комплекса, в Калинковичском районе создали музей, посвященный истории озаричского лагеря. Здесь архивные документы и фотографии, предметы времен Великой Отечественной. Музей появился благодаря инициативе местных жителей. Двери открыл в 2004 году. За 17 лет его посетили более 14 тысяч человек.
Дарья Грамович, жительница г. Калинковичи: "Нужно передавать это следующим поколениям для того, чтобы не повторялись прошлые ошибки. Это последнее поколение, которое знает и видит ветеранов вживую. А нам остается только передать своим будущим детям, что были эти отважные люди, что они защищали нашу родину и нужно ее беречь такой, какая она есть".
Митинг-реквием в Городокском районе
К акции "Приди и поклонись. Живая дорога памяти" присоединились и жители северного региона. На территории мемориального комплекса "Пантеон памяти" в урочище Воробьевы Горы Городокского района состоялся митинг-реквием. До Великой Отечественной войны это было излюбленное место отдыха местных жителей, а в период оккупации захватчики проводили здесь кровавые расправы. Только с августа по октябрь 1941 каратели расстреляли сотни евреев, спастись удалось единицам. За время оккупации Городокского района фашисты расстреляли и сожгли живьем 8 тысяч человек. Сегодня память погибших почтили минутой молчания.
Всего в годы Великой Отечественной в Городокском районе захватчики частично или полностью уничтожили более 300 деревень. Землю из каждой соберут в специальную капсулу и заложат на территории мемориала "Пантеон памяти".
Память поколений
77 лет назад на этом месте располагалась маленькая лесная деревня Березянка. Домов было 19, а местных жителей 80. Но один день поменял все. Сегодня этой деревушки на карте нет. Она сожжена. В охваченном пламенем сарае здесь оборвались 43 жизни, в том числе маленьких детей.
Эту деревню еще называют сестрой Хатыни. Даты рождения у них разные, а вот год смерти один -1943. И память теперь увековечена навсегда. На месте, где когда-то жила деревенька, установлен обелиск с именами ее погибших жителей в огне. Сегодня у братской могилы прошел митинг-реквием. Участники акции возложили цветы и почтили память минутой молчания.
Патриотическая акция "Приди и поклонись. Живая дорога памяти"
Жертв войны вспоминали сегодня и на улице Мельникайте. Мемориальный комплекс "Яма" - знаковое место на карте Минска. Здесь на втором году войны были расстреляны и зарыты около 5 тысяч евреев (взрослых и детей) - узников гетто.
Цветы - только маленькая часть большой памяти. Не забывать о тех, кто не встал на колени перед врагами, сегодня практически долг каждого белоруса. Чтобы знать, чего на самом деле стоит свобода и независимость.
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В эти дни в Беларуси вспоминают жертв нацизма. Всю страну охватила патриотическая акция "Приди и поклонись. Живая дорога памяти". К памятникам и обелискам несут...
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