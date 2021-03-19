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Беларусь охватила патриотическая акция "Приди и поклонись. Живая дорога памяти"

19.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В эти дни в Беларуси вспоминают жертв нацизма. Всю страну охватила патриотическая акция "Приди и поклонись. Живая дорога памяти". К памятникам и обелискам  несут цветы и зажигают свечи. С каждым годом становится все меньше живых свидетелей той войны.  Но вместе с тем  приходит и более глубокое осознание  смысла той трагедии  и той Победы. Мы помним великий подвиг нашего народа. Они умирали ради нас. И священный долг каждого - быть достойными потомками наших дедов и прадедов,  сохранить историческую правду и передать ее будущим поколениям. 

Михаилу Демидкову было 10 лет, когда немцы оторвали его от семьи и бросили в лагерь смерти "Озаричи". Сколько дней он там пробыл, говорит, вспомнить сложно. Казалось,  целую вечность, настолько было тяжело. Чтобы не околеть на земле, ребенок спал на трупах, а их было целое море. И даже спустя 77 лет вспоминать об ужасах без слез просто не может. Вернувшись к родным, сам того не зная,  заразил двух сестер тифом. Обе девочки вскоре скончались.

В Озаричах вспоминают узников, погибших 77 лет назад

Каждый год 20 марта в любую погоду Михаил Федорович спешит к тому самому месту, где 77 лет назад были спасены узники концлагеря. Почтить память погибших и, конечно, возложить цветы к высотному мемориалу. Сегодня вместе с ним здесь  сотни людей из разных регионов страны, а также зарубежья. 

Николай Межохин, узник концлагеря Озаричи: "Мама умерла в лагере, бабушка, дедушка остался. Сейчас молодые говорят: вот вам, старикам, лишь бы не было войны. А ведь если не будет войны, то будет все. А будет война - не будет ничего".

Алеся Богданова, жительница г. Калинковичи: "Я считаю, что это намоленое место. Здесь должны собираться ежегодно молодые люди. Обязательно принимать участие в таких мероприятиях. Гордость за нашу страну, за наших людей, которые сражались, боролись, умирали,  чтобы дать нам возможность жить и развиваться".

Чтобы память о трагедии не забывалась, кроме мемориального комплекса, в Калинковичском районе создали музей, посвященный истории озаричского лагеря. Здесь  архивные документы и фотографии, предметы времен Великой Отечественной. Музей появился благодаря инициативе местных жителей. Двери открыл в 2004 году. За 17 лет его посетили более 14 тысяч человек.

Дарья Грамович, жительница г. Калинковичи: "Нужно передавать это следующим поколениям для того, чтобы не повторялись прошлые ошибки. Это последнее поколение, которое знает и видит ветеранов вживую. А нам остается только передать своим будущим детям, что были эти отважные люди, что они защищали нашу родину и нужно ее беречь такой, какая она есть".

Митинг-реквием в Городокском районе


К акции "Приди и поклонись. Живая дорога памяти" присоединились и жители северного региона. На территории мемориального комплекса "Пантеон памяти" в урочище Воробьевы Горы Городокского района состоялся митинг-реквием. До Великой Отечественной войны это было излюбленное место отдыха местных жителей, а в период оккупации захватчики проводили здесь кровавые расправы. Только с августа по октябрь 1941 каратели расстреляли сотни евреев, спастись удалось единицам. За время оккупации Городокского района фашисты расстреляли и сожгли живьем 8 тысяч человек. Сегодня память погибших почтили минутой молчания. 

Всего в годы Великой Отечественной в Городокском районе захватчики частично или полностью уничтожили более 300 деревень. Землю из каждой соберут в специальную капсулу и заложат на территории мемориала "Пантеон памяти". 

Беларусь охватила патриотическая акция "Приди и поклонись. Живая дорога памяти"


Память поколений


77 лет назад на этом месте располагалась маленькая лесная деревня Березянка. Домов было 19, а местных жителей  80. Но один день поменял все. Сегодня этой деревушки на карте нет. Она сожжена. В охваченном пламенем сарае здесь оборвались 43 жизни, в том числе маленьких детей.

Эту деревню еще называют сестрой Хатыни. Даты рождения у них разные, а вот год смерти один -1943. И память теперь увековечена навсегда. На месте, где когда-то жила деревенька, установлен обелиск с именами ее погибших жителей в огне. Сегодня у братской могилы прошел митинг-реквием. Участники акции возложили цветы и почтили память минутой молчания. 

Патриотическая акция "Приди и поклонись. Живая дорога памяти" 


Жертв войны вспоминали сегодня и на улице Мельникайте. Мемориальный комплекс "Яма" - знаковое место на карте Минска. Здесь на втором году войны были расстреляны и зарыты около 5 тысяч евреев (взрослых и детей) - узников гетто. 

Цветы - только маленькая часть большой памяти. Не забывать о тех, кто не встал на колени перед врагами, сегодня практически долг каждого белоруса. Чтобы знать, чего на самом деле стоит свобода и независимость. 

 
Теги: Минск
 
 
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В эти дни в Беларуси вспоминают жертв нацизма. Всю страну охватила патриотическая акция "Приди и поклонись. Живая дорога памяти". К памятникам и обелискам  несут...
 
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