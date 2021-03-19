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Госсекретарем Союзного государства назначен Дмитрий Мезенцев
19.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня Александр Лукашенко как Председатель Высшего Госсовета Союзного государства подписал постановление, которое касается кадровых вопросов в объединении. Согласно документу, Григорий Рапота освобождается от должности госсекретаря Союзного государства. Этот пост займет Дмитрий Мезенцев. Также Григорию Рапоте объявлена благодарность за значительный вклад в развитие объединения. Соответствующая директива также подписана сегодня.
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Сегодня Александр Лукашенко как Председатель Высшего Госсовета Союзного государства подписал постановление, которое касается кадровых вопросов в объединении....
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