ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Госсекретарем Союзного государства назначен Дмитрий Мезенцев

19.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Сегодня Александр Лукашенко как Председатель Высшего Госсовета Союзного государства подписал постановление, которое касается кадровых вопросов в объединении. Согласно документу, Григорий Рапота освобождается от должности госсекретаря Союзного государства. Этот пост займет Дмитрий Мезенцев. Также Григорию Рапоте объявлена благодарность за значительный вклад в развитие объединения. Соответствующая директива также подписана сегодня.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня Александр Лукашенко как Председатель Высшего Госсовета Союзного государства подписал постановление, которое касается кадровых вопросов в объединении....
 
Новости дня
Новости общества
 
Детский футбол - в каждый двор страны!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

18.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by