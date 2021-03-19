Детский футбол - в каждый двор страны!

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Этот принцип республиканских соревнований среди детей и подростков "Кожаный мяч" на призы Президентского спортивного клуба всегда остается неизменным. Для ребят, которые по тем или иным причинам не смогли попасть в специализированные секции или СДЮШОР, это возможность проявить себя. Для тренеров и селекционеров - это шанс заприметить будущую звезду игры номер один. Чтобы не быть голословными, приведем несколько цифр. С 2020 по 2021 годы в рамках турнира "Кожаный мяч" на поля вышли 21 275 детей в составе 1 629 команд.



Представьте, насколько масштабным был отбор! Республиканский финал проходил в трех возрастах у мальчиков и в одном у девочек. В каждой категории выступали по одному коллективу из всех областей Беларуси и по два из Минска. В итоге у юношей титул завоевала команда "Алмаз" из Гродно. У девочек лучшими стали футболистки "Олимпии" из столицы.

Владимир Корытько, главный тренер академии футбола АБФФ: "Из этого турнира можно выйти и играть на профессиональном уровне. Однозначно да. Здесь на сегодняшний момент я уже увидел трех-четырех ребят, которые действительно хорошего уровня. И вам открою маленькую тайну, мы хотим пригласить одного мальчика 100 % в академию футбола. И двух на просмотр".

"Кожаный мяч", отметим, проводится уже более полувека. В свое время эти соревнования открыли дорогу в большой футбол таким мастерам как Лев Яшин и Виктор Понедельник. А в Беларуси турнир был возрожден в 1997 году. Кстати, уже в апреле дети вновь выйдут на поля. Тогда начнется розыгрыш "Кожаного мяча" нынешнего года.