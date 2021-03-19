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Радикалы готовятся пролить кровь на митингах в Беларуси
19.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
К сожалению, сегодня есть и те, кто подзабыл уроки истории. Их цель - подвести Беларусь к пропасти. Радикальное крыло белорусской оппозиции уже даже не скрывает, что готовит кровавые столкновения с участием людей, которые выйдут на так называемый мирный протест. О таком сценарии рассказали наши коллеги с ОНТ в рубрике "Будет дополнено". Речь идет о ядре, которым управляют Карач, Макар и Прокопьев. Используя протестную тусовку, осевшую в Киеве, сформирована коалиция, нацеленная на кровавое развитие событий с участием как протестующих, так и силовиков. Некий "День ИКС", как они сами называют эту условную дату, будет замаскирован под мирный марш. Но в действительности он будет дымовой завесой для проведения радикальной операции с названием "Другой процесс". Вышедшие на марш, станут расходным ресурсом для провоцирования кровавой бани со множественными жертвами.
Именно поэтому лидеры протеста из Вильнюса, и Варшавы в преддверии Дня воли стараются избегать призывов к улице, поскольку боятся брать на себя ответственность за кровь, к которой будут стремиться белорусские радикалы из Киева. Последние заявляют о готовности развязать даже гражданскую войну.
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К сожалению, сегодня есть и те, кто подзабыл уроки истории. Их цель - подвести Беларусь к пропасти. Радикальное крыло белорусской оппозиции уже даже не скрывает, что...
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