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Радикалы готовятся пролить кровь на митингах в Беларуси

19.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

К сожалению, сегодня есть и те, кто подзабыл уроки истории. Их цель - подвести Беларусь к пропасти. Радикальное крыло белорусской оппозиции уже даже не скрывает, что готовит кровавые столкновения с участием людей, которые выйдут на так называемый мирный протест. О таком сценарии рассказали наши коллеги с ОНТ в рубрике "Будет дополнено". Речь идет о ядре, которым управляют Карач, Макар и Прокопьев. Используя протестную тусовку, осевшую в Киеве, сформирована коалиция, нацеленная на кровавое развитие событий с участием как протестующих, так и силовиков. Некий "День ИКС", как они сами называют эту условную дату, будет замаскирован под мирный марш. Но в действительности он будет дымовой завесой для проведения радикальной операции с названием "Другой процесс". Вышедшие на марш, станут расходным ресурсом для провоцирования кровавой бани со множественными жертвами.

Именно поэтому лидеры протеста из Вильнюса, и Варшавы в преддверии Дня воли стараются избегать призывов к улице, поскольку боятся брать на себя ответственность за кровь, к которой будут стремиться белорусские радикалы из Киева. Последние заявляют о готовности развязать даже гражданскую войну.

 
 
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К сожалению, сегодня есть и те, кто подзабыл уроки истории. Их цель - подвести Беларусь к пропасти. Радикальное крыло белорусской оппозиции уже даже не скрывает, что...
 
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