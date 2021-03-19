ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

2 года заключения и лечение от алкоголизма

19.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Суд огласил приговор 31-летнему обвиняемому за участие в массовых беспорядках в столице. Вердикт - 2 года лишения свободы. 9 августа прошлого года на проспекте Машерова мужчина бросился на автозак. Во время протестов он вышел на проезжую часть, мешал дорожному движению, а после запрыгнул на спецтранспорт силовиков, но потерял равновесие и упал. По данным следствия, в момент инцидента мужчина был пьян. По решению суда, ему назначено и принудительное лечение от алкоголизма.


8 лет лишения свободы за подстрекательство к терроризму
 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Суд огласил приговор 31-летнему обвиняемому за участие в массовых беспорядках в столице. Вердикт - 2 года лишения свободы. 9 августа прошлого года на проспекте...
 
Новости дня
Новости общества
 
Вооруженные силы отрабатывают оборонительные действия
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

18.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by