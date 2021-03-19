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2 года заключения и лечение от алкоголизма
19.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Суд огласил приговор 31-летнему обвиняемому за участие в массовых беспорядках в столице. Вердикт - 2 года лишения свободы. 9 августа прошлого года на проспекте Машерова мужчина бросился на автозак. Во время протестов он вышел на проезжую часть, мешал дорожному движению, а после запрыгнул на спецтранспорт силовиков, но потерял равновесие и упал. По данным следствия, в момент инцидента мужчина был пьян. По решению суда, ему назначено и принудительное лечение от алкоголизма.
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Суд огласил приговор 31-летнему обвиняемому за участие в массовых беспорядках в столице. Вердикт - 2 года лишения свободы. 9 августа прошлого года на проспекте...
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