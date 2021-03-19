Вооруженные силы отрабатывают оборонительные действия

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Оборонительные действия в масштабах основного тактического подразделения сухопутных войск. На полигоне под Борисовом проходит батальонное тактическое учение 120-й механизированной бригады. В течение трех дней батальон, усиленный артиллерийским, минометным и противотанковыми подразделениями, отрабатывает вопросы ведения оборонительного боя. В маневрах принимают участие более 400 военнослужащих. На первом этапе тренировки гвардейцы отработали действия из засады с боевой стрельбой как днем, так и ночью.



Максим Анципович, замкомандира 120 гвардейской отдельной механизированной бригады ВС Беларуси: "Замысел, конечно, постоянно меняется. В прошлом году во втором полугодии данный батальон отрабатывал батальонное тактическое учение и отрабатывал вопрос именно встречного боя на полигоне Осиповичский. В данном полугодии батальон выполняет задачи по ведению маневренной обороны".

Евгений Попроцкий, снайпер: "На самом деле, сложного здесь ничего нет, все нормально. В физическом плане тоже ничего сложного нет. На случай войны иметь какие-то боевые навыки, чтобы не потеряться перед врагом и достойный дать отпор".

Накануне в Беларуси впервые испытали управляемые ракеты «Атака». Боеприпас применили с вертолетов на авиационном полигоне под Ружанами. Экипажи Ми-24 выполнили боевые пуски по наземным целям. «Атака» способна поражать все типы бронетехники, в том числе танки с динамической защитой. Как рассказали в Министерстве обороны, этот боеприпас поступил в Вооруженные силы Беларуси из России в рамках договора о военно-техническом сотрудничестве. Он призван заменить устаревшие и более слабые аналоги.

