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Мемориал "Яма" в центре белорусской столицы собрал сегодня представителей разных поколений

19.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Особое место памяти в столице - мемориал "Яма" - собрал сегодня представителей разных профессий и поколений.

Здесь припомнили трагедию Минского гетто. В 42-м в этом знаковом месте расстреляны и похоронены почти 5 тысяч евреев, среди которых - дети. В знак духовной толерантности в акции приняли участие представители католической, православной, иудейской и мусульманской конфессий. Среди участников и потомки свидетелей трагических событий.

Мемориал "Яма" в центре белорусской столицы стал одним из символов исторической памяти разных народов. И сегодня к монументу возложили цветы. Память о погибших на этом месте в военные годы почтили минутой молчания.

Митинг в память об узниках лагеря Озаричи


 
 
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Особое место памяти в столице - мемориал "Яма" - собрал сегодня представителей разных профессий и поколений. Здесь припомнили трагедию Минского гетто. В 42-м в...
 
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