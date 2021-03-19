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Особое место памяти в столице - мемориал "Яма" - собрал сегодня представителей разных профессий и поколений.

Здесь припомнили трагедию Минского гетто. В 42-м в этом знаковом месте расстреляны и похоронены почти 5 тысяч евреев, среди которых - дети. В знак духовной толерантности в акции приняли участие представители католической, православной, иудейской и мусульманской конфессий. Среди участников и потомки свидетелей трагических событий.

Мемориал "Яма" в центре белорусской столицы стал одним из символов исторической памяти разных народов. И сегодня к монументу возложили цветы. Память о погибших на этом месте в военные годы почтили минутой молчания.



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