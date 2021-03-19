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Благоустройство и озеленение столицы - акцент на дворы
19.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБольшая работа по благоустройству проходит в Минске. В комплексном подходе к дворовым территориям - ремонт тротуаров и благоустройство зеленых зон. Высадить планируется свыше 4 тысяч деревьев и 13 тысяч кустарников. Большое внимание и раздельному сбору мусора. Для этих целей в этом году установят более 600 мобильных модулей.
Анастасия Воробьева, заместитель гендиректора Минского городского жилищного хозяйства: "Традиционно у нас проводится в период месячников акция "Зеленый двор вместе!". На сайте в рубрике можно оставить жителям предложения по озеленению дворовых территорий. Они рассматриваются с ЖКХ районов, ну и с участием населения выполняется посадка. На сегодняшний день уже есть обращения от жителей и предложения по озеленению дворовых территорий. Конечно же, на эти дворы будет обращено особое внимание".
На сайте поддержат все заявки, предложат и материал для посадки. К слову, только в прошлом году в рамках акции "Зеленый двор вместе!" в столице появилось порядка 50 тысяч новых насаждений.
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Большая работа по благоустройству проходит в Минске. В комплексном подходе к дворовым территориям - ремонт тротуаров и благоустройство зеленых зон. Высадить...
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