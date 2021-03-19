Источник материала: Tut.by

Гродненскому журналисту Денису Ивашину предъявили обвинение. Об этом сообщила в Facebook его жена Ольга.





Как пишет Ольга Ивашина, обвинение ее мужу предъявили 19 марта по статье 365 (Вмешательство в деятельность сотрудника органов внутренних дел) УК РБ.

— Дзяніс разам з адвакатам напісалі дзве скаргі, на незаконныя затрыманне і ўзбуджэнне крымінальнай вытворчасці, — пишет она.

По словам Ольги, ее муж чувствует себя уверенно и спокойно, от сотрудничества со следствием отказывается.

Она также благодарит всех, кто пишет ее мужу и поддерживает их семью.

Ст. 365. Вмешательство в деятельность сотрудника органов внутренних дел: воздействие на сотрудника органов внутренних дел с целью изменения характера его законной деятельности путем угрозы уничтожением или повреждением имущества либо распространением клеветнических или оглашением иных сведений, которые он желает сохранить в тайне, либо путем использования должностным лицом своих служебных полномочий — наказывается штрафом, или арестом, или лишением свободы на срок до трех лет.

Дениса Ивашина задержали вечером 12 марта. По словам знакомых журналиста, его арест может быть связан с расследованием о силовиках для газеты «Новы час» (или же с комментарием телеканалу «Настоящее время» на ту же тему).

На задержание Ивашина 15 марта отреагировало Министерство иностранных дел Украины, так как журналист имеет статус зарубежного украинца.