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Журналисту Денису Ивашину предъявили обвинение
20.03.2021 06:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Гродненскому журналисту Денису Ивашину предъявили обвинение. Об этом
Как пишет Ольга Ивашина, обвинение ее мужу предъявили 19 марта по статье 365 (Вмешательство в деятельность сотрудника органов внутренних дел) УК РБ.
— Дзяніс разам з адвакатам напісалі дзве скаргі, на незаконныя затрыманне і ўзбуджэнне крымінальнай вытворчасці, — пишет она.
По словам Ольги, ее муж чувствует себя уверенно и спокойно, от сотрудничества со следствием отказывается.
Она также благодарит всех, кто пишет ее мужу и поддерживает их семью.
Дениса Ивашина
На задержание Ивашина 15 марта
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По словам Ольги, ее муж чувствует себя уверенно и спокойно, от сотрудничества со следствием отказывается.
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