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Выполнение правил дорожного движения пешеходами - на контроле ГАИ
20.03.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT9 человек погибли и 20 получили травмы - такая статистика дорожно-транспортных происшествий за два месяца года по Минской области. В одной аварии пострадал велосипедист.
По вине пешеходов за этот период произошло 18 ДТПЧтобы предотвратить возникновение аварийных ситуаций на дорогах, Госавтоинспекция сегодня начинает масштабную акцию "Будь в безопасности!". На контроле дорожной милиции будут места массового движения людей: остановки и нерегулируемые переходы. Обратят внимание инспекторы и на двухколесный транспорт - в первую очередь напомнят правила пересечения проезжей части.
Также на контроле дорожной милиции - улицы и участки автодорог, где наиболее высок риск наездов на людей, особенно в час пик и темное время суток.
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9 человек погибли и 20 получили травмы - такая статистика дорожно-транспортных происшествий за два месяца года по Минской области. В одной аварии пострадал...
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