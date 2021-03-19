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Выполнение правил дорожного движения пешеходами - на контроле ГАИ

20.03.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

9 человек погибли и 20 получили травмы - такая статистика дорожно-транспортных происшествий за два месяца года по Минской области. В одной аварии пострадал велосипедист.

По вине пешеходов за этот период произошло 18 ДТП

Чтобы предотвратить возникновение аварийных ситуаций на дорогах, Госавтоинспекция сегодня начинает масштабную акцию "Будь в безопасности!". На контроле дорожной милиции будут места массового движения людей: остановки и нерегулируемые переходы. Обратят внимание инспекторы и на двухколесный транспорт - в первую очередь напомнят правила пересечения проезжей части.

Выполнение правил дорожного движения пешеходами - на контроле ГАИ


Также на контроле дорожной милиции - улицы и участки автодорог, где наиболее высок риск наездов на людей,  особенно в час пик и темное время суток.

 
 
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9 человек погибли и 20 получили травмы - такая статистика дорожно-транспортных происшествий за два месяца года по Минской области. В одной аварии пострадал...
 
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