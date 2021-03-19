Источник материала: БT

По вине пешеходов за этот период произошло 18 ДТП

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Выполнение правил дорожного движения пешеходами - на контроле ГАИ 9 человек погибли и 20 получили травмы - такая статистика дорожно-транспортных происшествий за два месяца года по Минской области. В одной аварии пострадал...

9 человек погибли и 20 получили травмы - такая статистика дорожно-транспортных происшествий за два месяца года по Минской области. В одной аварии пострадал велосипедист.Чтобы предотвратить возникновение аварийных ситуаций на дорогах, Госавтоинспекция сегодня начинает масштабную акцию "Будь в безопасности!". На контроле дорожной милиции будут места массового движения людей: остановки и нерегулируемые переходы. Обратят внимание инспекторы и на двухколесный транспорт - в первую очередь напомнят правила пересечения проезжей части.Также на контроле дорожной милиции - улицы и участки автодорог, где наиболее высок риск наездов на людей, особенно в час пик и темное время суток.