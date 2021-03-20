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Сегодня станут известны представители Беларуси на "Славянском базаре в Витебске"

20.03.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Кто представит Беларусь на юбилейном "Славянском базаре в Витебске" - узнаем сегодня. Финалы детского и взрослого отбора на международные конкурсы пройдут в Борисове. Так, в культурную столицу страны накануне съехалось два десятка вокалистов. Это победители республиканского прослушивания. В полдень бороться за путевку в Витебск начнут дети. Ровно половина из них споет за Минск. Посоревнуются в финале за звание представителя Беларуси на международном конкурсе и вокалисты из Могилева, Бреста, Гомельской и Минской областей. Оценивать чистоту интонации, свежее звучание песен на "мове" и эмоцию будет жюри во главе с солисткой Большого театра Беларуси Анастасией Москвиной. Самих же участников ждет два конкурсных этапа.

И никаких обсуждений в закрытых кабинетах - каждый член жюри открыто выставит свой балл после выступления конкурсанта.  Оценочную таблицу покажут сразу после первого этапа прослушивания. За выступлениями участников и оглашением результатов можно следить на "Беларусь 3", команда телеканала готовит трансляцию из Борисова уже в 12 часов. В прямом эфире покажут и отбор на конкурс исполнителей эстрадной песни "Витебск - 2021". Прослушивание взрослых конкурсантов начнется в 17:00.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Кто представит Беларусь на юбилейном "Славянском базаре в Витебске" - узнаем сегодня. Финалы детского и взрослого отбора на международные конкурсы пройдут в...
 
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