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Сегодня станут известны представители Беларуси на "Славянском базаре в Витебске"
20.03.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКто представит Беларусь на юбилейном "Славянском базаре в Витебске" - узнаем сегодня. Финалы детского и взрослого отбора на международные конкурсы пройдут в Борисове. Так, в культурную столицу страны накануне съехалось два десятка вокалистов. Это победители республиканского прослушивания. В полдень бороться за путевку в Витебск начнут дети. Ровно половина из них споет за Минск. Посоревнуются в финале за звание представителя Беларуси на международном конкурсе и вокалисты из Могилева, Бреста, Гомельской и Минской областей. Оценивать чистоту интонации, свежее звучание песен на "мове" и эмоцию будет жюри во главе с солисткой Большого театра Беларуси Анастасией Москвиной. Самих же участников ждет два конкурсных этапа.
И никаких обсуждений в закрытых кабинетах - каждый член жюри открыто выставит свой балл после выступления конкурсанта. Оценочную таблицу покажут сразу после первого этапа прослушивания. За выступлениями участников и оглашением результатов можно
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Кто представит Беларусь на юбилейном "Славянском базаре в Витебске" - узнаем сегодня. Финалы детского и взрослого отбора на международные конкурсы пройдут в...
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