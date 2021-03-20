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Сегодня прямую телефонную линию проведет министр культуры Анатолий Маркевич

20.03.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Свои вопросы можно задать с 9 до 12. Номер телефона: 8 (017) 203 75 74

Также на связь с населением выйдет заместитель министра обороны Андрей Жук. Общение пройдет с 9:00 до 12:00 по телефону: 8 (017) 297 10 22.

В Минском облисполкоме на вопросы граждан ответит первый заместитель председателя Сергей Левкович

По традиции на связь выйдут и заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. В Минском облисполкоме на вопросы граждан ответит первый заместитель председателя Сергей Левкович, в столичной мэрии - председатель Владимир Кухарев.

 
 
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Свои вопросы можно задать с 9 до 12. Номер телефона: 8 (017) 203 75 74. Также на связь с населением выйдет заместитель министра обороны Андрей Жук. Общение пройдет с 9:00 до...
 
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