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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сегодня прямую телефонную линию проведет министр культуры Анатолий Маркевич Свои вопросы можно задать с 9 до 12. Номер телефона: 8 (017) 203 75 74. Также на связь с населением выйдет заместитель министра обороны Андрей Жук. Общение пройдет с 9:00 до...

Свои вопросы можно задать с 9 до 12. Номер телефона: 8 (017) 203 75 74Также на связь с населением выйдет заместитель министра обороны Андрей Жук. Общение пройдет с 9:00 до 12:00 по телефону: 8 (017) 297 10 22.По традиции на связь выйдут и заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. В Минском облисполкоме на вопросы граждан ответит первый заместитель председателя Сергей Левкович, в столичной мэрии - председатель Владимир Кухарев.