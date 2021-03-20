ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Конструктивный диалог - главное в работе над обновлением Конституции Беларуси

20.03.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Работа над обновлением Конституции Беларуси стартовала. И здесь важно мнение каждого  -  не только региональный срез, но и профессиональный. Те, у кого высокая репутация в своей сфере, скажем, в бизнесе или АПК, сейчас будут активно работать сообща с лидерами из других отраслей. Ведь в комиссии, где 36 человек, - представители госорганов, общественных объединений, юристы и производственники. У каждого свои идеи, и он готовы отстаивать их, конечно, весомыми аргументами. 

Николай Мартынов, гендиректор ООО "Управляющая компания холдинга "Белорусская кожевенно-обувная компания "Марко": "Это президентская республика должна быть, ни в коем случае не парламентская, ни смешанная. Потому что уличная демократия может привести к тому, что государство потеряет свою самостоятельность. Добавить нужно Конституционный статус Всебелорусскому народному собранию.  Вот эти избранники из регионов должны нести ответственность, не только приехать послушать, но и контролировать исполнительную власть и даже законодательную власть". 

Важно мнение каждого

Баланс интересов представят уже к августу. А после документ еще детально обсудят на местах, чтобы разъяснить, что и для чего предлагается закрепить Основным законом.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Работа над обновлением Конституции Беларуси стартовала. И здесь важно мнение каждого  -  не только региональный срез, но и профессиональный. Те, у кого высокая...
 
Новости дня
Новости общества
 
Александр Турчин: В сложившейся ситуации предприятие "БелАсептика" должно работать спокойно и безостановочно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

19.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by