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Конструктивный диалог - главное в работе над обновлением Конституции Беларуси
20.03.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTРабота над обновлением Конституции Беларуси стартовала. И здесь важно мнение каждого - не только региональный срез, но и профессиональный. Те, у кого высокая репутация в своей сфере, скажем, в бизнесе или АПК, сейчас будут активно работать сообща с лидерами из других отраслей. Ведь в комиссии, где 36 человек, - представители госорганов, общественных объединений, юристы и производственники. У каждого свои идеи, и он готовы отстаивать их, конечно, весомыми аргументами.
Николай Мартынов, гендиректор ООО "Управляющая компания холдинга "Белорусская кожевенно-обувная компания "Марко": "Это президентская республика должна быть, ни в коем случае не парламентская, ни смешанная. Потому что уличная демократия может привести к тому, что государство потеряет свою самостоятельность. Добавить нужно Конституционный статус Всебелорусскому народному собранию. Вот эти избранники из регионов должны нести ответственность, не только приехать послушать, но и контролировать исполнительную власть и даже законодательную власть".
Важно мнение каждогоБаланс интересов представят уже к августу. А после документ еще детально обсудят на местах, чтобы разъяснить, что и для чего предлагается закрепить Основным законом.
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Работа над обновлением Конституции Беларуси стартовала. И здесь важно мнение каждого - не только региональный срез, но и профессиональный. Те, у кого высокая...
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