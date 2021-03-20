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Важно мнение каждого

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Конструктивный диалог - главное в работе над обновлением Конституции Беларуси Работа над обновлением Конституции Беларуси стартовала. И здесь важно мнение каждого - не только региональный срез, но и профессиональный. Те, у кого высокая...

Работа над обновлением Конституции Беларуси стартовала. И здесь важно мнение каждого - не только региональный срез, но и профессиональный. Те, у кого высокая репутация в своей сфере, скажем, в бизнесе или АПК, сейчас будут активно работать сообща с лидерами из других отраслей. Ведь в комиссии, где 36 человек, - представители госорганов, общественных объединений, юристы и производственники. У каждого свои идеи, и он готовы отстаивать их, конечно, весомыми аргументами.Баланс интересов представят уже к августу. А после документ еще детально обсудят на местах, чтобы разъяснить, что и для чего предлагается закрепить Основным законом.