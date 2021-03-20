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Александр Турчин: В сложившейся ситуации предприятие "БелАсептика" должно работать спокойно и безостановочно
20.03.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTИзготовление антисептических и дезинфицирующих препаратов и лекарственных средств сейчас особенно актуально, поэтому предприятие должно работать спокойно и безостановочно. Так сложившуюся ситуацию на предприятии "БелАсептика" прокомментировал губернатор Минской области Александр Турчин во время посещения производства. За последнее время объемы выпуска средств индивидуальной защиты здесь выросли более чем в два раза. Антисептики востребованы как в медучреждениях, так и в аптечной сети страны. Наращиваются объемы поставок и на экспорт. Чтобы не потерять рынки сбыта и сохранить динамику, необходимо увеличивать мощности предприятия с акцентом на импортозамещение. И здесь большой отдачи ждут от нового участка по производству фармацевтических субстанций. Сдерживающий фактор пока - сырье.
Александр Турчин, председатель Миноблисполкома: "Предприятие ни на минуту не должно останавливаться. Ни один человек не должен пострадать, предприятие должно работать и выпускать востребованную и конкурентоспособную продукцию. А здесь, где мы присутствуем, это проект по импортозамещению. Это подготовка фармацевтической субстанции из животного сырья, а это желчь и поджелудочная железа КРС. И вы слышали, что есть определенные проблемы в загрузке этого производства. Поэтому мы в ближайшее время встретимся в Миноблисполкоме и посмотрим, как можем эти проблемы решить".
Сегодня "БелАсептика" производит более 200 наименований антисептических и дезинфицирующих препаратов, лекарственных средств. Предприятие - один из ведущих экспортеров антисептиков, изделий медицинского назначения, а также фитопродукции.
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Александр Турчин: В сложившейся ситуации предприятие "БелАсептика" должно работать спокойно и безостановочно
Изготовление антисептических и дезинфицирующих препаратов и лекарственных средств сейчас особенно актуально, поэтому предприятие должно работать спокойно и...
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