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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Александр Турчин: В сложившейся ситуации предприятие "БелАсептика" должно работать спокойно и безостановочно Изготовление антисептических и дезинфицирующих препаратов и лекарственных средств сейчас особенно актуально, поэтому предприятие должно работать спокойно и...

Изготовление антисептических и дезинфицирующих препаратов и лекарственных средств сейчас особенно актуально, поэтому предприятие должно работать спокойно и безостановочно. Так сложившуюся ситуацию на предприятии "БелАсептика" прокомментировал губернатор Минской области Александр Турчин во время посещения производства. За последнее время объемы выпуска средств индивидуальной защиты здесь выросли более чем в два раза. Антисептики востребованы как в медучреждениях, так и в аптечной сети страны. Наращиваются объемы поставок и на экспорт. Чтобы не потерять рынки сбыта и сохранить динамику, необходимо увеличивать мощности предприятия с акцентом на импортозамещение. И здесь большой отдачи ждут от нового участка по производству фармацевтических субстанций. Сдерживающий фактор пока - сырье.Сегодня "БелАсептика" производит более 200 наименований антисептических и дезинфицирующих препаратов, лекарственных средств. Предприятие - один из ведущих экспортеров антисептиков, изделий медицинского назначения, а также фитопродукции.