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Американцы извинились перед посольством РФ за высказывания Байдена

20.03.2021 13:07 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 мар ― Sputnik. Посольство Российской Федерации в Вашингтоне получило от граждан США ряд писем с извинениями за заявления, прозвучавшие из уст президента Джо Байдена, рассказал посол РФ в США Анатолий Антонов, заявление дипломата размещено на странице посольства в Facebook. 

"Хотел бы выразить чувство глубочайшей признательности гражданам США, направившим в адрес посольства письма в поддержку развития дружественных отношений между Россией и США", - отметил Аваков.

© REUTERS / JONATHAN ERNST
Зачем Байден оскорбил Путина и что ему за это было?
В заявлении главы дипмиссии также уточняется, что многие американцы "выражали несогласие и приносили извинения за необдуманные заявления, озвученные в последнее время из Вашингтона в адрес России".

По словам Антонова, он тронут позицией граждан США, понимающих, что диалог между странами должен строиться на основе взаимного уважения и равноправия. Это говорит о том, что потенциал для нормализации связей между российским и американским народами сохранился, добавил посол.

За что извинялись американцы

Ранее глава дипломатической миссии был отозван из Вашингтона в Москву для проведения консультаций. Такой шаг был предпринят российской стороной после интервью президента США Джо Байдена телеканалу ABC News, где прозвучали резкие высказывания в адрес России и лично президента Владимира Путина.

В свою очередь российский лидер отреагировал на высказывания американского коллеги, напомнив цитату из детской считалки "Кто обзывается, тот сам так называется" и пожелав Байдену здоровья. также Путин предложил Байдену побеседовать в прямом эфире, на что американский лидер ответил обещанием "переговорить в какой-то момент".

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Теги: Минск
 
 
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Глава российской дипломатической миссии в США Анатолий Антонов сообщил о письмах с извинениями, которые поступают в посольство от рядовых американцев.
 
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