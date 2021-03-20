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Американцы извинились перед посольством РФ за высказывания Байдена
20.03.2021 13:07 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 мар ― Sputnik. Посольство Российской Федерации в Вашингтоне получило от граждан США ряд писем с извинениями за заявления, прозвучавшие из уст президента Джо Байдена, рассказал посол РФ в США Анатолий Антонов, заявление дипломата размещено на странице посольства в Facebook.
"Хотел бы выразить чувство глубочайшей признательности гражданам США, направившим в адрес посольства письма в поддержку развития дружественных отношений между Россией и США", - отметил Аваков.
© REUTERS / JONATHAN ERNST
По словам Антонова, он тронут позицией граждан США, понимающих, что диалог между странами должен строиться на основе взаимного уважения и равноправия. Это говорит о том, что потенциал для нормализации связей между российским и американским народами сохранился, добавил посол.
За что извинялись американцы
Ранее глава дипломатической миссии был
В свою очередь российский лидер
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Глава российской дипломатической миссии в США Анатолий Антонов сообщил о письмах с извинениями, которые поступают в посольство от рядовых американцев.
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