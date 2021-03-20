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В Гомеле на озере под лед провалился рыбак, его спасли очевидцы
20.03.2021 13:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле под лед провалился рыбак. К счастью, рядом оказались очевидцы, которые спасли мужчину. Подробности
Инцидент произошел утром 19 марта на озере возле областной больницы. Мужчина рыбачил, приблизился к краю льда и провалился. Глубина в этом месте — более 6 метров.
Рядом оказались рыбаки имеющие при себе веревку, с помощью которой и был спасен провалившийся.
По данным ОСВОД с начала года в Беларуси провалились под лед и утонули 22 человека из них четверо несовершеннолетних.
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Мужчина рыбачил, приблизился к краю льда и провалился. Глубина в этом месте - более 6 метров.
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