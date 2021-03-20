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В Гомеле на озере под лед провалился рыбак, его спасли очевидцы

20.03.2021 13:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле под лед провалился рыбак. К счастью, рядом оказались очевидцы, которые спасли мужчину. Подробности сообщили в ОСВОДе.


Фото: ОСВОД

Инцидент произошел утром 19 марта на озере возле областной больницы. Мужчина рыбачил, приблизился к краю льда и провалился. Глубина в этом месте — более 6 метров.

Рядом оказались рыбаки имеющие при себе веревку, с помощью которой и был спасен провалившийся.

По данным ОСВОД с начала года в Беларуси провалились под лед и утонули 22 человека из них четверо несовершеннолетних.

 
Теги: Гомель
 
 
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Мужчина рыбачил, приблизился к краю льда и провалился. Глубина в этом месте - более 6 метров.
 
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