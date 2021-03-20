В Гомеле на озере под лед провалился рыбак, его спасли очевидцы

Источник материала: Tut.by

В Гомеле под лед провалился рыбак. К счастью, рядом оказались очевидцы, которые спасли мужчину. Подробности сообщили в ОСВОДе.



Фото: ОСВОД

Инцидент произошел утром 19 марта на озере возле областной больницы. Мужчина рыбачил, приблизился к краю льда и провалился. Глубина в этом месте — более 6 метров.

Рядом оказались рыбаки имеющие при себе веревку, с помощью которой и был спасен провалившийся.

По данным ОСВОД с начала года в Беларуси провалились под лед и утонули 22 человека из них четверо несовершеннолетних.