«Смертность не увеличилась». Минздрав - об отключении системы подачи кислорода в витебской БСМП

Источник материала: Tut.by

За последние два месяца смертность в витебской БСМП не увеличилась. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Борис Андросюк журналисту TUT.BY, который как физлицо позвонил на прямую телефонную линию Минздрава. Также Борис Андросюк добавил, что сейчас проводится повторная проверка по каждой смерти за этот период. Напомним, ранее завотделением реанимации витебской БСМП Владимир Мартов рассказал TUT.BY о ЧП в его больнице. В начале января в больнице в хирургическом корпусе, по его словам, три раза отключалась подача кислорода — на 15, 20 и 23 минуты.



Снимок носит иллюстративный характер Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Борис Андросюк сказал, что в витебской БСМП из-за перегрузки сети были кратковременные сбои в работе системы подачи кислорода. «Поэтому пришлось в срочном порядке усиливать газовую станцию», — уточнил замминистра. Однако смертность за этот период в больнице, по его словам, не увеличилась.

— Сейчас идет разбор каждого случая. Доктор утверждал, что в результате этого (отключения подачи кислорода. — Прим. ред.) умер не один человек. То есть получается, что смертность должна была повыситься. Логично? — рассуждает Борис Андросюк. — Мы сделали за последние два месяца анализ, все было ровно. Но теперь исследуется каждая смерть — уже исследовалась, но теперь повторно, чтобы уточнить, повлияло ли это отключение.

Замминистра уточнил, что при отключении системы подачи кислорода аппарат ИВЛ продолжает работать, но переходит на вентиляцию атмосферным воздухом.

— Аппарат искусственной вентиляции легких работает от электричества. Кислород подается для того, чтобы увеличить его концентрацию, — поясняет Борис Андросюк.

То есть сбои в работе станции, как говорит замминистра, «повлияли только на концентрацию кислорода на 2−3 минуты, сейчас это уточняется по показаниям приборов, работает комиссия».

ЧП с кислородом в БСМП Витебска

Завотделением реанимации витебской БСМП Владимир Мартов на днях рассказал TUT.BY о ЧП в его больнице. В начале января в больнице в хирургическом корпусе три раза отключалась подача кислорода — на 15, 20 и 23 минуты. «Кто-то умер в те же дни, кто-то — на следующий день, кто-то — через 3−5 дней». Мартов не назвал точное количество умерших, но сказал, что это был «не один и не два человека». Медик сообщил об этом министру Пиневичу, тот прислал в больницу комиссию, итог всего этого: по словам врача, перебои с кислородом есть и поныне, самому же Мартову с апреля не продлевают контракт.

В пятницу, 12 марта, Александр Лукашенко побывал в Молодечненской центральной районной больнице и там спросил у главы Минздрава Дмитрия Пиневича об этом ЧП. «Были небольшие перебои», — так ситуацию прокомментировал Пиневич . Лукашенко же потребовал: «Ну, если там политика, то, значит, надо на место человека ставить». «Поставим», — пообещал Пиневич.

«Подача кислорода не зависит от того, завотделением реанимации оппозиционер или нет», — ответил на это Владимир Мартов.

Позже глава Минздрава Дмитрий Пиневич Витебска и непродление контракта с Мартовым">говорил, что, по его данным, перебои в подаче кислорода в больнице не были причиной гибели пациентов.

— По утверждению других специалистов, это было кратковременное падение уровня потока кислорода, которое не повлияло фатально на то, что рассказывал наш многоуважаемый Владимир Юрьевич, — говорил Пиневич.

В Минздраве пообещали, что более подробно рассмотрят ситуацию на уровне лечебно-контрольного совета ведомства.