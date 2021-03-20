Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 21 марта - Всебелорусская молитва в память о жертвах Хатыни В эти дни возле каждого мемориального комплекса и маленького обелиска - живые цветы и лампадки. Люди наводят порядок на местах боевой славы и главное - помнят тех,...

В эти дни возле каждого мемориального комплекса и маленького обелиска - живые цветы и лампадки. Люди наводят порядок на местах боевой славы и главное - помнят тех, кто добывал мирное небо для нас. В Беларуси продолжают вспоминать жертв нацизма. Всю страну охватила патриотическая акция "Приди и поклонись. Живая дорога памяти".Как видим, сегодня многие памятные мероприятия уже начались. Так, патриотов собрал мемориальный комплекс "Ола" в Гомельской области - место, где в 1944 году фашисты уничтожили 1 758 человек, из них 950 детей. Деревня Борки Могилевской области. В 1942 году ее постигла участь Хатыни. Ее сожгли вместе с жителями, как и шесть прилегающих поселков. Такая судьба настигла многие деревни Беларуси. Деревня Шуневка Витебской области, Дремлево - Брестской. Вспомнят невинных жертв фашизма и у мемориала "Брицаловичи", в Красном Береге - "Детям - жертвам войны", а также у мемориала "Шауличи" и комплекса "Тростенец".А в воскресенье в память о всех жертвах Хатыни на месте сожженной деревни пройдет Всебелорусская молитва. Накануне 78-й годовщины вспомнят каждую семью, погибшую от рук гитлеровских карателей. Тогда, 22 марта 1943 года, остаться в живых не было ни малейшего шанса: людей сжигали заживо, а тех, кто убегал, расстреливали.В память о хатынской трагедии состоится музыкально-театральная композиция, которую сможет услышать каждый белорус. В этот вечер на выжженную землю приедут сотни гостей. 22 марта здесь пройдет возложение цветов.