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21 марта - Всебелорусская молитва в память о жертвах Хатыни

20.03.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В эти дни возле каждого мемориального комплекса и маленького обелиска - живые цветы и лампадки. Люди наводят порядок на местах боевой славы и главное - помнят тех, кто добывал мирное небо для нас. В Беларуси продолжают вспоминать жертв нацизма. Всю страну охватила патриотическая акция "Приди и поклонись. Живая дорога памяти".  

Как видим, сегодня многие памятные мероприятия уже начались. Так, патриотов собрал мемориальный комплекс "Ола" в Гомельской области - место, где в 1944 году фашисты уничтожили 1 758 человек, из них 950 детей. Деревня Борки Могилевской области. В 1942 году ее постигла участь Хатыни. Ее сожгли вместе с жителями, как и шесть прилегающих поселков. Такая судьба настигла многие деревни Беларуси. Деревня Шуневка Витебской области, Дремлево - Брестской. Вспомнят невинных жертв фашизма и у мемориала "Брицаловичи", в Красном Береге - "Детям - жертвам войны",  а также у мемориала "Шауличи" и комплекса "Тростенец".    

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А в воскресенье в память о всех жертвах Хатыни на месте сожженной деревни пройдет Всебелорусская молитва. Накануне 78-й годовщины вспомнят каждую семью, погибшую  от рук гитлеровских карателей. Тогда, 22 марта 1943 года, остаться в живых не было ни малейшего шанса: людей сжигали заживо, а тех, кто убегал, расстреливали. 

В память о хатынской трагедии состоится  музыкально-театральная композиция, которую сможет услышать каждый белорус. В этот вечер на выжженную землю приедут сотни гостей. 22 марта здесь пройдет возложение цветов.


Памятные места Беларуси:

В деревне Борки откроют обновленный мемориал

Мемориал Шуневка - символ мужества и ненависти к войне

Мемориальный комплекс "Тростенец"
 
 
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В эти дни возле каждого мемориального комплекса и маленького обелиска - живые цветы и лампадки. Люди наводят порядок на местах боевой славы и главное - помнят тех,...
 
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