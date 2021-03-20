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Митинг-реквием в Городокском районе

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Патриотическая акция "Приди и поклонись. Живая дорога памяти" В Беларуси продолжают вспоминать жертв нацизма. Всю страну охватила патриотическая акция "Приди и поклонись. Живая дорога памяти". Митинги-реквиемы проходят во...

В Беларуси продолжают вспоминать жертв нацизма. Всю страну охватила патриотическая акция "Приди и поклонись. Живая дорога памяти". Митинги-реквиемы проходят во всех регионах. В Озаричах участники акции возложили к мемориалу цветы в память о тысячах мирных жителей, погибших на этом месте. "Озаричи" в истории Гомельского региона стали синонимом жестокости и нечеловеческих испытаний. В концлагере содержалось свыше 50 тысяч человек. В основном - старики, дети, инвалиды и женщины. Количество погибших, по подсчетам историков, колеблется в районе 20 тысяч.Присоединились к патриотической акции и жители северного региона. На территории мемориального комплекса "Пантеон памяти" в урочище Воробьевы Горы Городокского района прошел митинг- реквием. Во время Великой Отечественной войны захватчики в Городокском районе частично или полностью уничтожили более 300 деревень, расстреляли и сожгли живьем 8 тысяч человек. Память погибших почтили минутой молчания.