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Патриотическая акция "Приди и поклонись. Живая дорога памяти"
20.03.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Беларуси продолжают вспоминать жертв нацизма. Всю страну охватила патриотическая акция "Приди и поклонись. Живая дорога памяти". Митинги-реквиемы проходят во всех регионах. В Озаричах участники акции возложили к мемориалу цветы в память о тысячах мирных жителей, погибших на этом месте. "Озаричи" в истории Гомельского региона стали синонимом жестокости и нечеловеческих испытаний. В концлагере содержалось свыше 50 тысяч человек. В основном - старики, дети, инвалиды и женщины. Количество погибших, по подсчетам историков, колеблется в районе 20 тысяч.
Николай Межохин, узник концлагеря Озаричи: "Мама умерла в лагере, бабушка, дедушка остался. Вот меня возмущает молодежь, которая ходит на манифесты. Сейчас молодые говорят: "Вот вам, старикам, лишь бы не было войны!". А ведь если не будет войны, то будет все! А будет война - не будет ничего".
Алеся Богданова, жительница г. Калинковичи: "Я считаю, что это намоленное место. Здесь должны собираться ежегодно молодые люди. Обязательно принимать участие в таких мероприятиях. Гордость за нашу страну, за наших людей, которые сражались, боролись, умирали в нашу честь, для того, чтобы дать нам возможность жить и развиваться".
Митинг-реквием в Городокском районеПрисоединились к патриотической акции и жители северного региона. На территории мемориального комплекса "Пантеон памяти" в урочище Воробьевы Горы Городокского района прошел митинг- реквием. Во время Великой Отечественной войны захватчики в Городокском районе частично или полностью уничтожили более 300 деревень, расстреляли и сожгли живьем 8 тысяч человек. Память погибших почтили минутой молчания.
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В Беларуси продолжают вспоминать жертв нацизма. Всю страну охватила патриотическая акция "Приди и поклонись. Живая дорога памяти". Митинги-реквиемы проходят во...
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