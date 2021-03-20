Ответственность за экстремизм хотят усилить. Эксперт о том, какая сейчас практика у нас и в мире

Источник материала: Tut.by

Генпрокуратура 18 марта рассказала о предложениях по усилению ответственности за экстремистскую деятельность. Мы поговорили с экспертом — юристом и политологом Юрием Чаусовым о том, на кого сегодня заводят уголовные дела за экстремизм и что под собой подразумевает этот термин. Он отметил, что пока комментировать предложения по усилению ответственности за экстремизм сложно, так как еще не опубликован законопроект. С другой стороны уже существующие нормы по закону «О противодействии экстремизму» позволяют многие действия довольно широко трактовать.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Что такое экстремизм?

Юрий Чаусов рассказывает, что определение экстремизма в законе «О противодействии экстремизму» состоит из нескольких пунктов. Среди них в том числе — насильственное изменение конституционного строя и (или) территориальной целостности Беларуси; захват или удержание государственной власти неконституционным путем; создание незаконного вооруженного формирования.

Посмотреть более подробный список можно здесь. Сегодня под экстремизмом подразумеваются действия, направленные на: насильственное изменение конституционного строя и (или) территориальной целостности Беларуси;

захват или удержание государственной власти неконституционным путем;

создание организации для осуществления экстремистской деятельности, экстремистской организации, экстремистской группы;

создание незаконного вооруженного формирования;

осуществление террористической деятельности;

разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни;

организацию и осуществление массовых беспорядков, хулиганских действий и актов вандализма по мотивам расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, политической или идеологической вражды;

пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности;

реабилитацию нацизма, пропаганду или публичное демонстрирование, изготовление, распространение нацистской символики или атрибутики, а равно хранение или приобретение такой символики или атрибутики в целях распространения;

распространение экстремистских материалов, а равно на изготовление, издание, хранение или перевозку в целях распространения таких материалов;

воспрепятствование законной деятельности государственных органов, в том числе Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов, избирательных комиссий, комиссий по референдуму или комиссий по проведению голосования об отзыве депутата, а также законной деятельности должностных лиц указанных органов или комиссий, совершенное с применением насилия, угрозы его применения, обмана, подкупа, а равно на применение насилия либо угрозу насилием в отношении близких названных должностных лиц в целях воспрепятствования их законной деятельности или принуждения к изменению характера такой деятельности либо из мести за выполнение ими служебных обязанностей;

финансирование экстремистской деятельности, иное содействие в ее осуществлении, в том числе путем предоставления недвижимого имущества, средств электросвязи, учебных, полиграфических, других материально-технических средств или информационных услуг;

публичные призывы к деятельности и действиям, указанных выше.

Юрий Чаусов отмечает, что нормы написаны достаточно широко, формулировки расплывчатые — и все может быть интерпретировано, поэтому, по его мнению, незаметно скатиться в экстремизм сегодня достаточно легко. Эксперт приводит пример, что если человек перечисляет кому-то деньги, а этот человек или организация издавали экстремистские материалы, то он может попасть под закон о противодействии экстремизму.

— Наличие умысла на осуществление экстремистской деятельности является обязательным элементом для привлечения к уголовной ответственности: по закону преступник должен осознавать, что финансирует именно экстремистское формирование. Однако при этом исходя из текущей практики власти трактуют нормы права очень широко, и самого факта перечисления денег становится достаточно для привлечения к ответственности по уголовной статье: осознанно передал деньги или иную помощь заведомо экстремистской организации — есть риск быть привлеченным к ответственности по ст. 361−2 УК «Финансирование деятельности экстремистского формирования». Как сообщала прокуратура, именно по этой статье было возбуждено уголовное дело в отношении Алексея Леончика, координатора сбора средств по линии солидарности By_help. Максимальная санкция статьи — до шести лет лишения свободы, — отмечает эксперт.

Кого судят за экстремизм в Беларуси и по каким статьям?

— В Уголовном кодексе Беларуси есть статья 361−1 «Создание экстремистского формирования» и статья 361−2 «Финансирование деятельности экстремистского формирования». Что является экстремистским формированием, решается на основе закона о противодействии экстремизму. Экстремистское формирование может действовать в форме экстремистской организации либо в форме экстремистской группы. В первом случае речь идет о тех организациях (партиях, общественных объединениях, субъектах хозяйствования), которые имеют государственную регистрацию и в отношении которых вынесено решение суда о признании организации экстремистской (пока таких решений не было). В случае же экстремистской группы речь идет о любых неформальных в количестве двух или более лиц, предварительно объединившихся для осуществления экстремистской деятельности, — объясняет Юрий Чаусов.

Статья 361−1 ч.1: создание экстремистского формирования либо руководство таким формированием или входящим в него структурным подразделением — наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до семи лет. Статья 361−2: предоставление или сбор денежных средств, ценных бумаг либо иного имущества, в том числе имущественных прав и исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, любым способом для заведомого обеспечения деятельности экстремистского формирования — наказываются арестом, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок от трех до шести лет.

— Предложения по усилению ответственности за экстремистскую деятельность, которые есть в пресс-релизе Генпрокуратуры, явно направлены на расширение применения этих норм. Сейчас есть статьи за создание и финансирование экстремистского формирования, а затем это можно применить и за участие в экстремистском формировании, чтобы привлекать людей не за какие-то насильственные действия, правонарушения, а за членство в организации. Например, изымаются печатные материалы, суд признает, что они экстремистские, их издала конкретная организация, например, правозащитная, суд признает эту организацию экстремистской и после этого все члены этой организации являются преступниками, — отмечает эксперт.

В КоАП есть ответственность за распространение, изготовление, хранение, перевозку экстремистских материалов. Есть ст. 19.11 КоАП «Распространение, изготовление, хранение, перевозка с целью распространения информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность».

— Экстремистские материалы тоже понимаются широко. Есть республиканский список экстремистских материалов на сайте Мининформа, он периодически обновляется. И по старому КоАП могли привлечь к ответственности только за действия с материалами из этого списка, однако по новому КоАП могут привлечь к ответственности даже за материалы, которых в этом списке нет, — отмечает собеседник.

Статья 19.11. Распространение, изготовление, хранение, перевозка информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность 1. Распространение информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность, а равно изготовление, хранение либо перевозка с целью распространения такой информационной продукции — влекут наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения, на индивидуального предпринимателя — от двадцати до пятидесяти базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения, а на юридическое лицо — от пятидесяти до двухсот базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения. 2. Распространение информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов, а равно изготовление, издание, хранение либо перевозка с целью распространения такой информационной продукции — влекут наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения, а также орудий и средств совершения указанного нарушения или без конфискации таких орудий и средств, или общественные работы с конфискацией предмета административного правонарушения, а также орудий и средств совершения указанного нарушения или без конфискации таких орудий и средств, или административный арест с конфискацией предмета административного правонарушения, а также орудий и средств совершения указанного нарушения или без конфискации таких орудий и средств, на индивидуального предпринимателя — наложение штрафа в размере от пятидесяти до ста базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения, а также орудий и средств совершения указанного нарушения или без конфискации таких орудий и средств, а на юридическое лицо — от ста до пятисот базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения, а также орудий и средств совершения указанного нарушения или без конфискации таких орудий и средств.

Если человек подписан на телеграм-канал, внесенный в список экстремистских, могут ли его привлечь к ответственности?

— К административной ответственности могут привлечь уже сейчас, к уголовной — пока нет. Само по себе чтение экстремистского канала не является правонарушением, но если телеграм-канал внесен в список экстремистских материалов и на телефоне у человека будет обнаружена на него подписка, будет выявлен логотип, отнесенный к экстремистским материалам — то это легко можно отразить в протоколе об административном правонарушении как «хранение экстремистских материалов с целью распространения». Ну и совершенно точно состав административного правонарушения будет в репостах таких материалов, — говорит Юрий Чаусов.

Что можно посоветовать, чтобы обезопасить себя?

По мнению Юрия Чаусова, никому не повредит периодически просматривать список экстремистских материалов на сайте Министерства информации, который пополняется, и ознакомиться с законом «О противодействии экстремизму». К примеру, накануне стало известно, что в него включили еще несколько телеграм-каналов.

— Само по себе это не обезопасит от возможных злоупотреблений — закон написан нарочито расплывчато, чтобы допускать расширенное толкование. Но знание норм закона поможет осознавать характер своих действий и по крайней мере учитывать степень риска. Особенно это касается неосторожных репостов или лайков под новостями — текущая практика свидетельствует, что многие привлеченные к ответственности за распространение экстремистских материалов не осознавали, что пересылка товарищу безобидной и совершенно посторонней картинки со всем известного канала может уже считаться распространением, — говорит Юрий Чаусов.

Какая практика борьбы с экстремизмом в других странах?

— Во всем мире идет борьба с терроризмом, а экстремизм — это то, что придумано на постсоветском пространстве, чтобы под вывеской борьбы с этим явлением применять те нормы, которые применяются в борьбе с терроризмом, — говорит Юрий Чаусов. — Да, международные документы содержат термин экстремизм, но он всегда идет в спайке с термином «насильственный». Международное сообщество признает легитимность борьбы с насильственным экстремизмом, это как составляющая борьбы с терроризмом. В рамках этой борьбы и с учетом беспрецедентности угроз международного терроризма, которые есть в мире сейчас, допускаются отступления от стандартов прав человека, которые несвойственны обычным ситуациям. Когда были разрушены башни-близнецы в США, стали говорить о том, что в отношении терроризма не применимы нормы, которые применяются в обычное время, и стандарты прав человека можно чуть-чуть потеснить, Потому что в ситуации войны нормы прав человека можно ограничивать больше, чем в мирное время. А террористическая угроза — это угроза военного порядка.

По словам Юрия Чаусова, «термин „насильственный экстремизм“ подразумевает действия, которые могут вести в дальнейшем к радикализации и созданию условий для террористической деятельности».

— Но с течением времени ряд государств увидели, что это очень удобные нормы, которые позволяют ограничивать деятельность политической оппозиции, применять недозволенные в мирных условиях методы допроса. Произошло смещение норм, стандартов и ограничений в области прав человека. Государства, которые увидели, что есть возможность применять более широкие действия в отношении личности, стали применять эти меры для более широких целей и стали говорить не о насильственном экстремизме, а просто об экстремизме. Это в первую очередь страны Шанхайской организации сотрудничества и Россия. Стало формироваться законодательство по борьбе не с терроризмом, не с насильственным экстремизмом, а с экстремизмом. В России такой закон применялся довольно широко для ограничения свободы слова, борьбы с распространением нежелательных идей. Мы сейчас также начинаем использовать этот подход, — резюмирует собеседник.