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Ответственность за экстремизм хотят усилить. Эксперт о том, какая сейчас практика у нас и в мире
20.03.2021 14:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Генпрокуратура 18 марта
Что такое экстремизм?
Юрий Чаусов рассказывает, что определение экстремизма в законе «О противодействии экстремизму» состоит из нескольких пунктов. Среди них в том числе — насильственное изменение конституционного строя и (или) территориальной целостности Беларуси; захват или удержание государственной власти неконституционным путем; создание незаконного вооруженного формирования.
Посмотреть более подробный список можно здесь.
Сегодня под экстремизмом подразумеваются действия, направленные на:
Юрий Чаусов отмечает, что нормы написаны достаточно широко, формулировки расплывчатые — и все может быть интерпретировано, поэтому, по его мнению, незаметно скатиться в экстремизм сегодня достаточно легко. Эксперт приводит пример, что если человек перечисляет кому-то деньги, а этот человек или организация издавали экстремистские материалы, то он может попасть под закон о противодействии экстремизму.
— Наличие умысла на осуществление экстремистской деятельности является обязательным элементом для привлечения к уголовной ответственности: по закону преступник должен осознавать, что финансирует именно экстремистское формирование. Однако при этом исходя из текущей практики власти трактуют нормы права очень широко, и самого факта перечисления денег становится достаточно для привлечения к ответственности по уголовной статье: осознанно передал деньги или иную помощь заведомо экстремистской организации — есть риск быть привлеченным к ответственности по ст. 361−2 УК «Финансирование деятельности экстремистского формирования». Как сообщала прокуратура, именно по этой статье было возбуждено уголовное дело в отношении Алексея Леончика, координатора сбора средств по линии солидарности By_help. Максимальная санкция статьи — до шести лет лишения свободы, — отмечает эксперт.
Кого судят за экстремизм в Беларуси и по каким статьям?
— В Уголовном кодексе Беларуси есть статья 361−1 «Создание экстремистского формирования» и статья 361−2 «Финансирование деятельности экстремистского формирования». Что является экстремистским формированием, решается на основе закона о противодействии экстремизму. Экстремистское формирование может действовать в форме экстремистской организации либо в форме экстремистской группы. В первом случае речь идет о тех организациях (партиях, общественных объединениях, субъектах хозяйствования), которые имеют государственную регистрацию и в отношении которых вынесено решение суда о признании организации экстремистской (пока таких решений не было). В случае же экстремистской группы речь идет о любых неформальных в количестве двух или более лиц, предварительно объединившихся для осуществления экстремистской деятельности, — объясняет Юрий Чаусов.
— Предложения по усилению ответственности за экстремистскую деятельность, которые есть в
В КоАП есть ответственность за распространение, изготовление, хранение, перевозку экстремистских материалов. Есть ст. 19.11 КоАП «Распространение, изготовление, хранение, перевозка с целью распространения информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность».
— Экстремистские материалы тоже понимаются широко. Есть
Если человек подписан на телеграм-канал, внесенный в список экстремистских, могут ли его привлечь к ответственности?
— К административной ответственности могут привлечь уже сейчас, к уголовной — пока нет. Само по себе чтение экстремистского канала не является правонарушением, но если телеграм-канал внесен в список экстремистских материалов и на телефоне у человека будет обнаружена на него подписка, будет выявлен логотип, отнесенный к экстремистским материалам — то это легко можно отразить в протоколе об административном правонарушении как «хранение экстремистских материалов с целью распространения». Ну и совершенно точно состав административного правонарушения будет в репостах таких материалов, — говорит Юрий Чаусов.
Что можно посоветовать, чтобы обезопасить себя?
По мнению Юрия Чаусова, никому не повредит периодически просматривать
— Само по себе это не обезопасит от возможных злоупотреблений — закон написан нарочито расплывчато, чтобы допускать расширенное толкование. Но знание норм закона поможет осознавать характер своих действий и по крайней мере учитывать степень риска. Особенно это касается неосторожных репостов или лайков под новостями — текущая практика свидетельствует, что многие привлеченные к ответственности за распространение экстремистских материалов не осознавали, что пересылка товарищу безобидной и совершенно посторонней картинки со всем известного канала может уже считаться распространением, — говорит Юрий Чаусов.
Какая практика борьбы с экстремизмом в других странах?
— Во всем мире идет борьба с терроризмом, а экстремизм — это то, что придумано на постсоветском пространстве, чтобы под вывеской борьбы с этим явлением применять те нормы, которые применяются в борьбе с терроризмом, — говорит Юрий Чаусов. — Да, международные документы содержат термин экстремизм, но он всегда идет в спайке с термином «насильственный». Международное сообщество признает легитимность борьбы с насильственным экстремизмом, это как составляющая борьбы с терроризмом. В рамках этой борьбы и с учетом беспрецедентности угроз международного терроризма, которые есть в мире сейчас, допускаются отступления от стандартов прав человека, которые несвойственны обычным ситуациям. Когда были разрушены башни-близнецы в США, стали говорить о том, что в отношении терроризма не применимы нормы, которые применяются в обычное время, и стандарты прав человека можно чуть-чуть потеснить, Потому что в ситуации войны нормы прав человека можно ограничивать больше, чем в мирное время. А террористическая угроза — это угроза военного порядка.
По словам Юрия Чаусова, «термин „насильственный экстремизм“ подразумевает действия, которые могут вести в дальнейшем к радикализации и созданию условий для террористической деятельности».
— Но с течением времени ряд государств увидели, что это очень удобные нормы, которые позволяют ограничивать деятельность политической оппозиции, применять недозволенные в мирных условиях методы допроса. Произошло смещение норм, стандартов и ограничений в области прав человека. Государства, которые увидели, что есть возможность применять более широкие действия в отношении личности, стали применять эти меры для более широких целей и стали говорить не о насильственном экстремизме, а просто об экстремизме. Это в первую очередь страны Шанхайской организации сотрудничества и Россия. Стало формироваться законодательство по борьбе не с терроризмом, не с насильственным экстремизмом, а с экстремизмом. В России такой закон применялся довольно широко для ограничения свободы слова, борьбы с распространением нежелательных идей. Мы сейчас также начинаем использовать этот подход, — резюмирует собеседник.
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18 марта Генпрокуратура рассказала о предложениях по усилению ответственности за экстремистскую деятельность. Мы поговорили с экспертом - юристом и политологом...
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