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Чем закончился суд между ВГМУ и отчисленной студенткой, которая требовала восстановления на учебе
20.03.2021 14:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Суд Октябрьского района Витебска 19 марта завершил рассмотрение гражданского иска Полины Нитченко, которую отчислили со второго курса ВГМУ — после 17 суток ареста в ИВС. Девушка
Дело рассматривала судья Марина Морозова.
Отказ в удовлетворении иска суд объяснил так: «Со стороны истца имелись нарушения обязанностей студентов, и у учебного заведения были основания привлечь студентку к дисциплинарной ответственности».
При этом суд не учел нарушения, допущенные университетом при вынесении выговоров (представитель вуза на суде, начальник юридического отдела ВГМУ Денис Пузанов
Напомним, третий выговор Полина Нитченко получила, когда находилась в ИВС и не могла присутствовать на дисциплинарной комиссии и защищать свои интересы. В течение трех дней, как того требует законодательство, вуз не ознакомил студентку с выговором. Кроме того, решение суда, по которому Нитченко тогда отбывала арест, на момент вынесения выговора даже не вступило в силу.
Декан лечебного факультета ВГМУ Марина Фомина, выступившая в суде как свидетель со стороны ответчика, заявила, что «Нитченко исключили за неликвидацию академической задолженности в установленные сроки и систематическое нарушение обязанностей студентов».
Начальник юридического отдела ВГМУ Денис Пузанов заявил, что в соответствии с письмом Министерства образования, нахождение в ИВС не может быть уважительной причиной для неявки на экзамен.
На вопрос Натальи Станкевич — адвоката Полины Нитченко, знают ли студенты об этом письме, донесли ли до них эти правила, Пузанов ответил: «Нет, потому что оно предназначено для служебного пользования».
Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в областном суде.
Напомним, жительница Жодино Полина Нитченко поступила в витебский «мед» в 2019 году, набрав 354 балла. Это был 28 результат из 140 абитуриентов, поступивших на бюджет на лечебный факультет.
До отчисления у девушки был средний балл успеваемости 8,88. Ее однокурсники отзываются о ней как об «одной из лучших студенток».
Полину четыре раза судили по статье 23.34 КоАП. Первый раз — за участие в уличном шествии 20 сентября прошлого года. Второй — за
15 января Полину снова задержали и
22 января Полина должна была выйти на свободу, но в ИВС прошел новый суд — и ей дали еще 10 суток ареста за участие в цепи солидарности в поддержку студентов-политзаключенных.
20 января Полина должна была сдать экзамен по гистологии — последний в зимней сессии, но так как находилась в ИВС, не смогла на него прийти.
Девушка просила перенести испытание с 20 января на любую другую дату после того, как она освободится из ИВС. Или же, если это возможно, провести экзамен по видеосвязи из изолятора. Заявление Полина передала в вуз через адвоката. Однако ей не дали возможности сдать экзамен после освобождения.
1 февраля, после 17 суток ареста, девушка вышла из ИВС — и в этот же день узнала, что она уже не студентка. Официальной причиной стал несданный экзамен, сама же Полина
Полина получила в университете три выговора. Ее поведение рассматривали на совете профилактики правонарушений. Два раза это было в ноябре, последний раз — 20 января, девушка тогда не присутствовала на комиссии, так как находилась в ИВС, и узнала о новом дисциплинарном взыскании, уже выйдя из изолятора.
Нитченко подала иск в суд, требуя от ВГМУ восстановить ее на учебе и отменить дисциплинарные взыскания. В исковом заявлении она отметила, что считает приказ о своем отчислении «незаконным и необоснованным».
Сейчас бывшая студентка находится в Украине.
— Полина живет в Киеве. Она была вынуждена уехать из Беларуси, так как опасалась преследования за свою гражданскую позицию, — сообщила TUT.BY мама девушки Наталья Котова.
Мать представляла интересы дочери на суде.
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Суд Октябрьского района Витебска 19 марта завершил рассмотрение гражданского иска Полины Нитченко, которую отчислили со второго курса ВГМУ - после 17 суток ареста в...
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