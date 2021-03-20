Чем закончился суд между ВГМУ и отчисленной студенткой, которая требовала восстановления на учебе

Источник материала: Tut.by

Суд Октябрьского района Витебска 19 марта завершил рассмотрение гражданского иска Полины Нитченко, которую отчислили со второго курса ВГМУ — после 17 суток ареста в ИВС. Девушка требовала отмены дисциплинарных взысканий (трех выговоров) и восстановления ее в университете, а также — взыскания судебных издержек с вуза. Суд во всем отказал, сообщает «Віцебская вясна».



Полина Нитченко. Фото: Сергей Серебро

Дело рассматривала судья Марина Морозова.

Отказ в удовлетворении иска суд объяснил так: «Со стороны истца имелись нарушения обязанностей студентов, и у учебного заведения были основания привлечь студентку к дисциплинарной ответственности».

При этом суд не учел нарушения, допущенные университетом при вынесении выговоров (представитель вуза на суде, начальник юридического отдела ВГМУ Денис Пузанов

не оспаривал их и даже соглашался с ними).

Напомним, третий выговор Полина Нитченко получила, когда находилась в ИВС и не могла присутствовать на дисциплинарной комиссии и защищать свои интересы. В течение трех дней, как того требует законодательство, вуз не ознакомил студентку с выговором. Кроме того, решение суда, по которому Нитченко тогда отбывала арест, на момент вынесения выговора даже не вступило в силу.

Декан лечебного факультета ВГМУ Марина Фомина, выступившая в суде как свидетель со стороны ответчика, заявила, что «Нитченко исключили за неликвидацию академической задолженности в установленные сроки и систематическое нарушение обязанностей студентов».

Начальник юридического отдела ВГМУ Денис Пузанов заявил, что в соответствии с письмом Министерства образования, нахождение в ИВС не может быть уважительной причиной для неявки на экзамен.

На вопрос Натальи Станкевич — адвоката Полины Нитченко, знают ли студенты об этом письме, донесли ли до них эти правила, Пузанов ответил: «Нет, потому что оно предназначено для служебного пользования».

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в областном суде.

Напомним, жительница Жодино Полина Нитченко поступила в витебский «мед» в 2019 году, набрав 354 балла. Это был 28 результат из 140 абитуриентов, поступивших на бюджет на лечебный факультет.

До отчисления у девушки был средний балл успеваемости 8,88. Ее однокурсники отзываются о ней как об «одной из лучших студенток».

Полину четыре раза судили по статье 23.34 КоАП. Первый раз — за участие в уличном шествии 20 сентября прошлого года. Второй — за студенческую акцию солидарности 26 октября , в которой ребята спели на улице возле университета цоевскую «Перемен». Студентка в целом тогда получила штрафы в 44 базовые величины (в 2020 году это было 1188 рублей).

15 января Полину снова задержали и осудили к 7 суткам ареста за участие в видеообращении студентов Витебска против насилия после выборов. Этот ролик они записали еще в октябре прошлого года.

22 января Полина должна была выйти на свободу, но в ИВС прошел новый суд — и ей дали еще 10 суток ареста за участие в цепи солидарности в поддержку студентов-политзаключенных.

20 января Полина должна была сдать экзамен по гистологии — последний в зимней сессии, но так как находилась в ИВС, не смогла на него прийти.

Девушка просила перенести испытание с 20 января на любую другую дату после того, как она освободится из ИВС. Или же, если это возможно, провести экзамен по видеосвязи из изолятора. Заявление Полина передала в вуз через адвоката. Однако ей не дали возможности сдать экзамен после освобождения.

1 февраля, после 17 суток ареста, девушка вышла из ИВС — и в этот же день узнала, что она уже не студентка. Официальной причиной стал несданный экзамен, сама же Полина считает , что ее отчислили «за протестные взгляды».

Полина получила в университете три выговора. Ее поведение рассматривали на совете профилактики правонарушений. Два раза это было в ноябре, последний раз — 20 января, девушка тогда не присутствовала на комиссии, так как находилась в ИВС, и узнала о новом дисциплинарном взыскании, уже выйдя из изолятора.

Нитченко подала иск в суд, требуя от ВГМУ восстановить ее на учебе и отменить дисциплинарные взыскания. В исковом заявлении она отметила, что считает приказ о своем отчислении «незаконным и необоснованным».

Сейчас бывшая студентка находится в Украине.

— Полина живет в Киеве. Она была вынуждена уехать из Беларуси, так как опасалась преследования за свою гражданскую позицию, — сообщила TUT.BY мама девушки Наталья Котова.

Мать представляла интересы дочери на суде.