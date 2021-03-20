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Новую карусель планируют установить в парке аттракционов Могилева. Вот какую

20.03.2021 15:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве в новом сезоне в парке аттракционов планируют установить «свадебную карусель», пишет mogilove.by. Ожидается, что новый аттракцион заработает в первых числах мая.


Фото: solnechniy-ostrov.ru

Сам парк аттракционов к новому сезону тоже немного обновят. Например, вход в него изменится — станет более ярким, сказал директор «МогилевАттракционы» Юрий Мышейко.

Первых посетителей могут принять уже в конце апреля, если погода позволит.

Парк аттракционов также намерен запустить в парк в микрорайоне Подниколье аттракцион паровозик и задействовать летом лыжный спуск в Печерском лесопарке.

 
Теги: Могилев
 
 
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Сезон в парке аттракционов начнется в конце апреля - начале мая, то есть когда позволит погода.
 
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