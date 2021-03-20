Новую карусель планируют установить в парке аттракционов Могилева. Вот какую

Источник материала: Tut.by

В Могилеве в новом сезоне в парке аттракционов планируют установить «свадебную карусель», пишет mogilove.by. Ожидается, что новый аттракцион заработает в первых числах мая.



Фото: solnechniy-ostrov.ru

Сам парк аттракционов к новому сезону тоже немного обновят. Например, вход в него изменится — станет более ярким, сказал директор «МогилевАттракционы» Юрий Мышейко.

Первых посетителей могут принять уже в конце апреля, если погода позволит.

Парк аттракционов также намерен запустить в парк в микрорайоне Подниколье аттракцион паровозик и задействовать летом лыжный спуск в Печерском лесопарке.