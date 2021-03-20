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Шесть Тelegram-каналов включены в список экстремистских в Беларуси

20.03.2021 16:23 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 мар – Sputnik. В Беларуси обновлен перечень экстремистских материалов, он опубликован на сайте министерства информации республики.

В перечень Мининформа включены Тelegram-каналы "Водители 97", "Гомель Советский 97", "Речица для Жизни ЧАТ" и "Мозырь 97%". Все они внесены в список экстремистских материалов на основании решений суда Железнодорожного района Гомеля, принятых в феврале и вступивших в силу в марте.

Согласно информации МВД, также экстремистскими признаны каналы "Брест: Слухи и факты" и чат "Брест 97%". Решение по ним было вынесено судом Ленинского района Бреста 17 марта. Инициатором выступил ГУБОПиК МВД.

В сообщении МВД отмечается, что в указанных группах распространяются материалы о незаконных массовых мероприятиях. Кроме того, там состоят люди, которые придерживаются "деструктивных взглядов".

А администраторы каналов систематически распространяют экстремистские материалы с различных ресурсов.

Ответственность

Ведомство предупредило, что опубликование или размещение (в том числе перепост) информации из Telegram-канала будет наказываться штрафом до 100 базовых величин (2900 белорусских рублей - Sputnik) и конфискацией предмета правонарушения.

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Теги: Брест, Гомель
 
 
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Опубликование или размещение (в том числе перепост) информации из экстремистских Telegram-каналов будет наказываться штрафом до 100 базовых величин и конфискацией...
 
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