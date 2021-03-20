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Константин Мазуркевич - победитель республиканского национального отбора на детском "Славянском базаре"
20.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСтало известно имя представителя Беларуси на детском "Славянском базаре в Витебске". Константин Мазуркевич - победитель республиканского национального отбора. Вокалист - из Минска, ему 13 лет. Первая конкурсная песня "Падзяка сэрца" получила максимальное количество баллов на конкурсе - 90 - и сразу вывела участника на первое место в таблице.
Второе место с разрывом в 9 баллов у представительницы Бреста Софии Рустамовой, в топ-3 вошла могилевчанка Анастасия Дмитрачкова
Всего же на сцене борисовского Дворца культуры 10 юных вокалистов. Ровно половина участников - из Минска. Боролись за звание представителя Беларуси на международном конкурсе и вокалисты из Могилева, Бреста, Гомельской и Минской областей. Их чистоту интонации, свежее звучание песен на "мове" и, пожалуй, главное - эмоцию оценивали профессионалы во главе с солисткой Большого театра Беларуси Анастасией Москвиной. Менее чем через два часа начнется вокальное состязание у взрослых исполнителей. За прямой трансляцией конкурса можно следить
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Константин Мазуркевич - победитель республиканского национального отбора на детском "Славянском базаре"
Стало известно имя представителя Беларуси на детском "Славянском базаре в Витебске". Константин Мазуркевич - победитель республиканского национального отбора....
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