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Константин Мазуркевич - победитель республиканского национального отбора на детском "Славянском базаре"

20.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Стало известно имя представителя Беларуси на детском "Славянском базаре в Витебске". Константин Мазуркевич - победитель республиканского национального отбора. Вокалист - из Минска, ему 13 лет. Первая конкурсная песня  "Падзяка сэрца" получила максимальное количество баллов на конкурсе - 90 - и сразу вывела участника на первое место в таблице. 

Второе место с разрывом в 9 баллов у представительницы Бреста Софии Рустамовой, в топ-3 вошла могилевчанка Анастасия Дмитрачкова

Всего же на сцене борисовского Дворца культуры 10 юных вокалистов. Ровно половина участников - из Минска. Боролись за звание представителя Беларуси на международном конкурсе и вокалисты из Могилева, Бреста, Гомельской и Минской областей. Их чистоту интонации, свежее звучание песен на "мове" и, пожалуй, главное - эмоцию оценивали профессионалы во главе с солисткой Большого театра Беларуси Анастасией Москвиной. Менее чем через два часа начнется вокальное состязание у взрослых исполнителей. За прямой трансляцией конкурса можно следить на телеканале "Беларусь 3".

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Стало известно имя представителя Беларуси на детском "Славянском базаре в Витебске". Константин Мазуркевич - победитель республиканского национального отбора....
 
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