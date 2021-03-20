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В Минске задержан автор негативных комментариев в адрес силовиков

20.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Как бы мужчина ни старался сохранить анонимность, попытки провалились. Теперь он фигурант дела об оскорблении представителя власти (видео). 
 
 
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Как бы мужчина ни старался сохранить анонимность, попытки провалились. Теперь он фигурант дела об оскорблении представителя власти (видео). 
 
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