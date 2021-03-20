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Администратор деструктивных телеграм-чатов сбежала в Украину
20.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ этой истории администратор деструктивных телеграм-чатов сбежала в Украину, испугавших контроля силовиков. С 20-летней студенткой из Гомеля оперативники знакомы лично. В закрытой группе барышня координировала дворовые и районные протесты. Когда первое сообщество ликвидировали, она создала новое. Но и второй ресурс постигла та же участь. Девушка во всем созналась, ей вынесли предупреждение. Вот только пару дней назад она покинула страну.
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В этой истории администратор деструктивных телеграм-чатов сбежала в Украину, испугавших контроля силовиков. С 20-летней студенткой из Гомеля оперативники...
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