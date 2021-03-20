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Администратор деструктивных телеграм-чатов сбежала в Украину

20.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В этой истории администратор деструктивных телеграм-чатов сбежала в Украину, испугавших контроля силовиков. С 20-летней студенткой  из Гомеля  оперативники знакомы лично. В закрытой группе барышня координировала дворовые и районные протесты. Когда первое сообщество ликвидировали, она создала новое. Но и второй ресурс постигла та же участь. Девушка во всем созналась, ей вынесли предупреждение. Вот только пару дней назад она покинула страну. 
 
Теги: Гомель
 
 
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В этой истории администратор деструктивных телеграм-чатов сбежала в Украину, испугавших контроля силовиков. С 20-летней студенткой  из Гомеля  оперативники...
 
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