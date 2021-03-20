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В мемориальном комплексе "Ола" почтили память погибших
20.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМаршрут "Живой дороги памяти" подхватили сегодня и в Гомельском регионе. Один из крупнейших и молодых в стране мемориальных комплексов - "Ола" - встречает нынешнее поколение. Десятки людей приехали сюда, чтобы почтить память погибших в огне. В 1944 году в деревне Ола было убито почти 2 тысячи невинных людей. По числу жертв это 12 Хатыней. Сегодня молодые люди прошли по символичной сельской улице и возложили к мраморным плитам живые цветы.
Анастасия Волкова, жительница г. Светлогорска: "Сколько здесь людей погибло! 1758 жителей и это 950 детей. Это очень страшно и такие эмоции. Это, безусловно, важно, и каждому, кто сюда приезжает, передавать это другому поколению".
Никита Береснев, житель г. Светлогорска: "Это, конечно, сложная история вообще для нашего народа. Сегодня это мероприятие позволит еще раз вспомнить и дальше хранить эту историю".
Патриотическую акцию продолжил автопробег. Маршрут "Живой дороги памяти" растянулся на полсотни километров: от мемориала "Ола", через райцентр и другие населенные пункты, которые также были сожжены немецко-фашистскими захватчиками.
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Маршрут "Живой дороги памяти" подхватили сегодня и в Гомельском регионе. Один из крупнейших и молодых в стране мемориальных комплексов - "Ола" - встречает нынешнее...
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