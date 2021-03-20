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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В мемориальном комплексе "Ола" почтили память погибших Маршрут "Живой дороги памяти" подхватили сегодня и в Гомельском регионе. Один из крупнейших и молодых в стране мемориальных комплексов - "Ола" - встречает нынешнее...

Маршрут "Живой дороги памяти" подхватили сегодня и в Гомельском регионе. Один из крупнейших и молодых в стране мемориальных комплексов - "Ола" - встречает нынешнее поколение. Десятки людей приехали сюда, чтобы почтить память погибших в огне. В 1944 году в деревне Ола было убито почти 2 тысячи невинных людей. По числу жертв это 12 Хатыней. Сегодня молодые люди прошли по символичной сельской улице и возложили к мраморным плитам живые цветы.Патриотическую акцию продолжил автопробег. Маршрут "Живой дороги памяти" растянулся на полсотни километров: от мемориала "Ола", через райцентр и другие населенные пункты, которые также были сожжены немецко-фашистскими захватчиками.