Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Митинг-реквием прошел на месте сожженной деревни Шуневка Жители Витебской области присоединились к патриотической акции. Митинг-реквием прошел на месте сожженной деревни Шуневка. С ее жителями каратели расправились 22...

Жители Витебской области присоединились к патриотической акции. Митинг-реквием прошел на месте сожженной деревни Шуневка. С ее жителями каратели расправились 22 мая 1943 года. На рассвете фашисты согнали сельчан в сарай и подожгли, детей бросили в колодец и закидали гранатами. В тот день погибли 66 человек. Спастись удалось лишь нескольким жителям. После войны Шуневка не возродилась. По инициативе жителей района, здесь построили мемориальный комплекс. Плиты на месте сожженных усадеб, бетонный сруб колодца и фигура женщины, которая взглядом проклинает фашизм и просит потомков: "Приди и поклонись"