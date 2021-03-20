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Митинг-реквием в память о сожженных жителях деревни Борки

20.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В преддверии Дня хатынской трагедии акция "Приди и поклонись. Живая дорога памяти" связала сотни точек на карте нашей страны. Белорусы несут цветы к мемориалам сожженных деревень в разных уголках страны. Всех безвинно погибших вспоминают сегодня в деревне Борки. На территории мемориального комплекса состоялся митинг-реквием. В июне 1942 года деревню Борки постигла участь Хатыни. Ее и шесть прилегающих к ней населенных пунктов стерли с лица земли. Здесь в одночасье заживо сожгли около 2 тысяч мирных жителей. Но Борки удалось возродить. Это живой памятник жестокости и бесчеловечности нацизма. Сегодня память погибших почтили минутой молчания.

Анатолий Глаз, председатель Могилевской областной организации Белорусского общественного объединения ветеранов: "Скорбные чувства испытываем мы здесь, я здесь не в первый раз и даже не в десятый, гораздо больше и все время думаешь о том, насколько героической была наша судьба для того, чтобы мы сегодня позволили кому-то нарушать спокойствие и стабильность в нашей стране - это недопустимо. Только прошлое является фундаментом настоящего и будущего, самым надежным и самым крепким". 

Находясь здесь, мы наиболее ярко понимаем, как это важно - сохранять мир и спокойствие на нашей земле, потому что наши предки чувствовали такую боль ради того, чтобы мы сейчас жили в мирном обществе.

 
 
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В преддверии Дня хатынской трагедии акция "Приди и поклонись. Живая дорога памяти" связала сотни точек на карте нашей страны. Белорусы несут цветы к мемориалам...
 
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