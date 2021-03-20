Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так За еду и деньги - бездомный просил милостыню с БЧБ-символикой В дни, когда по всей стране проходят акции памяти, особенно чудовищно наблюдать за тем, как отдельные маргиналы из так называемой оппозиции вносят раздрай в...

В дни, когда по всей стране проходят акции памяти, особенно чудовищно наблюдать за тем, как отдельные маргиналы из так называемой оппозиции вносят раздрай в общество, предлагая новые символы и ценности. При этом "змагары за свободу" не чураются ничего, цинично доходят до крайностей, используя тех, кто находится в непростой жизненной ситуации. Накануне милиция в переходе задержала бездомного с БЧБ-символикой. Мужчина заявил, что делал это за еду и деньги от неизвестного.