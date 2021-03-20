Анкара заявила о выходе из Стамбульской конвенции по защите прав женщин

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 мар – Sputnik. Турция выходит из Стамбульской конвенции Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин, указ президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана был опубликован в издании Rеsmi Gazete.

Турция подписала конвенцию 11 мая 2011 года. Правительство утвердило постановление 10 февраля 2012 года. Сейчас Анкара выходит из конвенции.

Тем не менее, вице-президент страны Фуат Октай в своем сообщении в Twitter подчеркнул, что за права женщин в Турции продолжат бороться, но при сохранении местных традиционных ценностей.

"Нет необходимости искать лекарство снаружи, подражать другим для этой высшей цели. Решение есть в наших традициях и обычаях", - добавил он.

Стамбульская конвенция Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин была принята странами-членами Совета Европы 11 мая 2011 года, она стала первым европейским соглашением, направленным на борьбу с насилием над домашним насилием.

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