МВД: самые коррумпированные сферы в Гродненской области - агропромышленность и переработка

Источник материала: Tut.by

В 2020 году в агропромышленном комплексе Гродненской области выявлено 11 фактов хищений путем злоупотребления служебными полномочиями, в перерабатывающей промышленности — 18 фактов получения взяток. И это самые коррумпированные сферы в экономике региона, сообщает УВД области.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По данным УВД, в 2020 году за коррупцию осудили директора «Новогрудских даров» — филиала Лидского молочно-консервного комбината, директора территориального центра социального обслуживания населения Островецкого района, заместителя главврача областной психоневрологической больницы «Островля», директора Сморгонского комбината бытового обслуживания, директора «Мостыремстроя», директора облцентра туризма и краеведения и других.

На коррупции попались и депутаты. Это директор филиала «Поречанка» гродненского мясокомбината и депутат Гродненского райсовета депутатов и депутат Волковысского районного совета депутатов, он же начальник Росского производственного участка агрокомбината «Скидельский». Последнего осудили на 4,5 года и штраф в размере 300 базовых величин.