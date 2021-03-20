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В Витебске открылся еще один Burger King. Что там предлагают

20.03.2021 17:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебске в торговом центре «Greenцентр» (улица Чкалова, 35) 20 марта отрылся новый ресторан Burger King. «Народные новости Витебска» узнали, что там предлагают гостям.


Новый ресторан Burger King находится на втором этаже торгового центра. Здесь установлены мультимедийные киоски с бесконтактным заказом. Все блюда можно выбрать и оплатить без участия работников заведения.

В Burger King готовят бургеры, вопперы, картофель, крылышки, салаты, роллы, пирожки и мороженое. Есть тут и морепродукты.

При желании можно добавлять или исключать из блюда какие-то ингредиенты. Говяжье мясо в ресторане готовят на огне.






Клиенты могут оформить бесплатную доставку. Заказ на дом можно получить с 11 часов утра до 11 часов вечера. Среднее время доставки с учетом прожарки мяса на огне — около 45 минут.

Заказы можно делать и на сайте сети ресторанов или по номеру 7566, а через приложение — еще и на еду на вынос.





Новый Burger King работает с 11 до 23 часов.

Это уже второе заведение сети в Витебске. Первый ресторан находится на улице Ленина, 28 (в «синем доме»).


Накануне, 19 марта, в торговом центре «Greenцентр», открылся первый в Витебске ресторан сети «Додо Пицца». Он также находится на втором этаже. Время работы, как и у Burger King — с 11.00 до 23.00.

 
Теги: Витебск
 
 
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В Burger King готовят бургеры, вопперы, картофель, крылышки, салаты, роллы, пирожки и мороженое. Есть тут и морепродукты.
 
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