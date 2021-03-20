В Витебске открылся еще один Burger King. Что там предлагают

Источник материала: Tut.by

В Витебске в торговом центре «Greenцентр» (улица Чкалова, 35) 20 марта отрылся новый ресторан Burger King. «Народные новости Витебска» узнали , что там предлагают гостям.





Новый ресторан Burger King находится на втором этаже торгового центра. Здесь установлены мультимедийные киоски с бесконтактным заказом. Все блюда можно выбрать и оплатить без участия работников заведения.

В Burger King готовят бургеры, вопперы, картофель, крылышки, салаты, роллы, пирожки и мороженое. Есть тут и морепродукты.

При желании можно добавлять или исключать из блюда какие-то ингредиенты. Говяжье мясо в ресторане готовят на огне.





















Клиенты могут оформить бесплатную доставку. Заказ на дом можно получить с 11 часов утра до 11 часов вечера. Среднее время доставки с учетом прожарки мяса на огне — около 45 минут.

Заказы можно делать и на сайте сети ресторанов или по номеру 7566, а через приложение — еще и на еду на вынос.

















Новый Burger King работает с 11 до 23 часов.

Это уже второе заведение сети в Витебске. Первый ресторан находится на улице Ленина, 28 (в «синем доме»).





Накануне, 19 марта, в торговом центре «Greenцентр», открылся первый в Витебске ресторан сети «Додо Пицца». Он также находится на втором этаже. Время работы, как и у Burger King — с 11.00 до 23.00.