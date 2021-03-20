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В Витебске открылся еще один Burger King. Что там предлагают
20.03.2021 17:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебске в торговом центре «Greenцентр» (улица Чкалова, 35) 20 марта отрылся новый ресторан Burger King. «Народные новости Витебска»
Новый ресторан Burger King находится на втором этаже торгового центра. Здесь установлены мультимедийные киоски с бесконтактным заказом. Все блюда можно выбрать и оплатить без участия работников заведения.
В Burger King готовят бургеры, вопперы, картофель, крылышки, салаты, роллы, пирожки и мороженое. Есть тут и морепродукты.
При желании можно добавлять или исключать из блюда какие-то ингредиенты. Говяжье мясо в ресторане готовят на огне.
Клиенты могут оформить бесплатную доставку. Заказ на дом можно получить с 11 часов утра до 11 часов вечера. Среднее время доставки с учетом прожарки мяса на огне — около 45 минут.
Заказы можно делать и на сайте сети ресторанов или по номеру 7566, а через приложение — еще и на еду на вынос.
Новый Burger King работает с 11 до 23 часов.
Это уже второе заведение сети в Витебске. Первый ресторан находится на улице Ленина, 28 (в «синем доме»).
Накануне, 19 марта, в торговом центре «Greenцентр»,
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В Burger King готовят бургеры, вопперы, картофель, крылышки, салаты, роллы, пирожки и мороженое. Есть тут и морепродукты.
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