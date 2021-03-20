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Даниил Мышковец представит Беларусь на конкурсе исполнителей эстрадной песни "Витебск-2021"

20.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Финал национального отбора на детский и взрослый международные конкурсы провели в культурной столице страны. Вокальное состязание в борисовском Дворце культуры началось еще в полдень. И весь день не за кулисами, а прямо с места жюри за выступлениями следила наш корреспондент Лидия Заблоцкая. Узнаем, насколько сильным стал финальный отбор, и главное - кто получил путевку в фестивальный Витебск


Финал нацотбора на "Славянский базар в Витебске"


Национальный отбор на "Славянский базар" без сплетен о том, что все куплено. Жюри выставляет оценки открыто и без обсуждений в закрытых кабинетах. После очередного этапа, когда десять участников спели, каждый член жюри выставляет свой балл с помощью пульта. Оценка сразу попадает в таблицу на экран. Система такая же, как и на конкурсе в Летнем амфитеатре.

Условия для финалистов практически аналогичные самому "Славянскому базару". Поют в прямом эфире - трансляцию обеспечил канал "Беларусь 3". За волнением участников следят тысячи зрителей.

Локацию выбрали неслучайно. Сцена Дворца культуры в Борисове. У города статус культурной столицы в нынешнем году. Соревноваться в полдень начали дети.

Ровно половина участников из Минска. Боролись за звание представителя Беларуси на международном конкурсе и вокалисты из Могилева, Бреста, Гомельской и Минской областей. Их чистоту интонации, свежее звучание песен на мове и, пожалуй, главное - эмоцию оценивали профессионалы во главе с солисткой Большого театра Беларуси Анастасией Москвиной.


Константин Мазуркевич представит Беларусь на детском конкурсе "Витебск-2021"


Кто же представит Беларусь на детском "Славянском базаре в Витебске"? Константин Мазуркевич - победитель республиканского национального отбора. Вокалист из Минска, ему 13 лет. Его имя - абсолютное открытие для конкурсов. Без внушительного портфолио и пиара такой успешный дебют. Первая конкурсная песня - "Падзяка сэрца" - получила максимальное количество баллов на конкурсе - 90. И сразу вывела участника на первое место в таблице. 

Финал нацотбора на "Славянский базар в Витебске"

Второе место с разрывом в 9 баллов у представительницы Бреста Софии Рустамовой, в топ-3 вошла могилевчанка Анастасия Дмитрачкова.

На передышку буквально два часа. Состав жюри обновили на десант заслуженных артистов. Жанет, Ланская, Алешко. Решающий голос при спорной ситуации у ректора Академии музыки Екатерины Дуловой.


Даниил Мышковец представит Беларусь на конкурсе исполнителей эстрадной песни "Витебск-2021"

Славянские и мировые хиты представили вокалисты из Минска, Жодино, Могилева, Гродненского, Витебского и Брестского регионов. Участникам от 18 до 28 лет, у каждого диплом о музыкальном образовании и десятки участий в конкурсах. И главная путевка в Витебск - у Даниила Мышковца. 


"Славянский базар в Витебске"

Кто будет конкурировать с нашими представителями, не определено. Каждая страна проведет онлайн-отбор. Список участников объявят в течение двух месяцев. Белорусский отбор - единственный в формате концерта и с глазу на глаз. Потому именно Борисов сегодня официально передал фестивальную эстафету Витебску.


 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Финал национального отбора на детский и взрослый международные конкурсы провели в культурной столице страны. Вокальное состязание в борисовском Дворце культуры...
 
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