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Данные Минздрава по COVID-19 на 20 марта
20.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Минздрав обновил данные. За сутки в стране зарегистрированы 1 355 пациентов с COVID-19, выписаны 1 280. Всего с начала пандемии выздоровели 300 096 человек.
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Минздрав обновил данные. За сутки в стране зарегистрированы 1 355 пациентов с COVID-19, выписаны 1 280. Всего с начала пандемии выздоровели 300 096 человек.
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