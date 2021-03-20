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Тема, которая в буквальном смысле связывает болью каждого белоруса. Наша военная история - это история героев и непобедимого народа. Хотя теперь нас, победителей, хотят заставить забыть эту победу, то и дело занимаясь подменой правды. Но забыть нельзя. В преддверии Дня Хатынской трагедии во всех уголках нашей страны проходит патриотическая акция "Приди и поклонись. Живая дорога памяти". Белорусы несут цветы к монументам сожженных деревень, ведь гибель жителей Хатыни - не случайный эпизод войны, а один из множества фактов, который говорит о целенаправленной политике геноцида фашистов по отношению к народу Беларуси. Страшная судьба постигла 9 тысяч сел и деревень. В память о погибших сегодня прошли митинги-реквиемы в разных регионах.





В мемориальном комплексе "Ола" почтили память погибших





Маленькая светлогорская деревня Ола стала огненным капканом для жителей 12 окрестных деревень. Люди сгорели заживо, многие были расстреляны. Почти 2 тысячи погибших. По числу жертв это 12 Хатыней. Сегодня молодые люди прошли по символичной сельской улице и возложили живые цветы к мраморным плитам.

Маршрут растянулся примерно на полсотни километров. Остановками стали памятные места, где участники автопробега также отдали дань уважения погибшим в годы войны.







Митинг-реквием прошел в Пружанах

Памятник сожженным деревням в Пружанах установили в 2005 году, он сделан в виде догорающего пламени. Когда началась война, Софии Карпей было семь лет. Ее и двух маленьких братьев немцы схватили и отправили в концлагерь. Самый младший - годовалый Сеня - умер там от голода.





Шесть из сожженных деревень Пружанского района так и не восстановились после войны. Но белорусы помнят. И это то, что объединяет нас сегодня.





Шуневка - деревня, которой нет

Живая дорога памяти







В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В преддверии Дня Хатынской трагедии проходит акция "Приди и поклонись. Живая дорога памяти" Тема, которая в буквальном смысле связывает болью каждого белоруса. Наша военная история - это история героев и непобедимого народа. Хотя теперь нас, победителей,...

Маршрут "Живой дороги памяти" в Гомельском регионе проложили по деревне Ола, сожженной и воссозданной в мраморе и бетоне. Один из крупнейших и молодых в стране мемориальных комплексов сегодня встречал нынешнее поколение региона. Десятки людей приехали сюда, чтобы почтить память погибших в огне Олы.Участники патриотической акции маршрут "Живой дороги памяти" решили продолжить. От мемориального комплекса растянулась огромная автоколонна. Десятки машин взяли курс на населенные пункты района, которых также коснулся фашистский огонь. От Олы до райцентра через Хутор и Чкалово.Они выжжены на сердце нации: 57 сгоревших деревень и 11 тысяч загубленных жизней. В Пружанском районе сегодня вспоминают мирных жителей, погибших от рук фашизма. Митинг-реквием прошел у монумента, который символизирует память обо всех населенных пунктах, уничтоженных фашистами.София Карпей, бывшая узница концлагеря: "В ушах эти слова, как он просил есть. Понимаете, это боль! Молюсь Богу, чтобы больше такое не случилось не только в нашей стране, на всей планете. Чтобы дети, наши правнуки не узнали того, что пришлось пережить в моем детстве!"Во время митинга зачитывали воспоминания выживших. Так, в январе 1944 года была сожжена деревня Байки. В огне погибли все 957 местных жителей. Враги не пощадили даже младенцев.Память жертв войны - замученных, сожженных и растерзанных - почтили минутой молчания.Шуневка - деревня, которой нет на карте Беларуси. 22 мая 1943 года - день страшной расправы карателей над мирными жителями.На рассвете фашисты согнали сельчан в сарай и подожгли, детей бросили в колодец и закидали гранатами. В тот день погибли 66 человек. Спастись удалось лишь нескольким жителям.После войны Шуневка не возродилась. По инициативе жителей района здесь построили мемориальный комплекс. Плиты на месте сожженных усадеб, бетонный сруб колодца и фигура женщины, которая взглядом проклинает фашизм и просит потомков: "Приди и поклонись".В Докшицком районе в годы войны погиб каждый третий. В память о них минута молчания. Сегодня на место страшной трагедии пришли белорусы, которым есть чем гордиться и есть что терять. Слова "мирное небо" для них не штамп, а святыня.В преддверии Дня Хатынской трагедии живая дорога памяти связала сотни точек на карте Витебской области. У мемориалов - больших и не очень - лежат живые цветы как подтверждение слов: "Мы помним".