Источник материала: БT

В Брестской области белорусские авиаторы впервые применили управляемые ракеты "Атака", которые совсем недавно поступили из России.

Продолжаются совместные тренировки военных Союзного государства на полигонах двух стран. Учения находятся под пристальным вниманием некоторых СМИ. Причем плановой учебе зачем-то придают чуть ли не политический контекст. Армия, весна и фантазии в проекте "Диспозиция" (видео).