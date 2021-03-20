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"Мы - белорусы!" Виктории Немченко

20.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сотрудники этого предприятия могли бы удостоиться премии в номинации "быстрый ответ серьезному вызову". Речь о работниках белорусской фарминдустрии. Сегодня в Беларуси ведется подготовка производства вакцины против COVID. Сейчас этап контроля качества. Впрочем, не в первый раз приходится оперативно отвечать запросам в отрасли. Так, 7 лет назад наши специалисты начали впервые производить лекарство для лечения онкологии, используя новейшие технологии. И тогда, и сейчас, во время пандемии, включаться в работу над новым проектом пришлось нашей следующей героине - Виктории Немченко. О том, как организовать производство новых препаратов и быть причастным к большим и важным для страны делам, в ролике "Мы - белорусы!"

 
 
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Сотрудники этого предприятия могли бы удостоиться премии в номинации "быстрый ответ серьезному вызову". Речь о работниках белорусской фарминдустрии. Сегодня в...
 
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